В Тюменской области создадут кластеры по подготовке кадров для турсферы

Власти Тюменской области планируют расширить программу «Профессионалитет» за счет создания новых кластеров в сферах услуг и туризма, а также химии, педагогики, строительства и сельского хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Тюмени

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В настоящее время в регионе уже функционируют три кластера: дорожного строительства, машиностроения и медицины. Планируется увеличить их количество с трех до восьми путем участия в конкурсном отборе и формирования заявок на создание новых кластеров.

Напомним, в Тюменской области планируется реализация 18 инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе с 2025 по 2031 годы. Общий объем инвестиций составит более 2,7 млрд руб. Кроме того, налоговые поступления в региональный бюджет от туристического бизнеса выросли более чем в четыре раза.

Ирина Пичурина