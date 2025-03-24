В тюменский турбизнес инвестируют более 2,7 млрд рублей

В Тюменской области планируется реализация 18 инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе с 2025 по 2031 годы. Общий объем инвестиций составит более 2,7 млрд руб., сообщила «РБК-Тюмень» директор департамента туризма и потребительского рынка региона Мария Трофимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Целью проектов является развитие туристической индустрии и расширение номерного фонда. В районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» для будущего курорта федерального уровня планируется создать 1,5 тыс. номеров. Местные инвесторы также разрабатывают проект кластера «Долина реки Туры» на территории Тюменского района по Ирбитскому тракту. Кроме того, планируется построить термально-туристический комплекс «Кипрея» парково-развлекательного типа, который включит в себя сафари-парк, конно-спортивный комплекс, аутлет, ярмарку Великого чайного пути, тематический парк и объекты оздоровления.

К 2027 году в регионе планируется построить три четырехзвездочных отеля с общим номерным фондом на 404 номера. На 1 марта 2025 года в Тюменской области насчитывалось 10 тыс. номеров, и к 2031 году их количество может вырасти примерно до 12 тыс.

Напомним, о создании в Тюмени термального курорта всероссийского масштаба, который будет работать круглый год, в феврале объявил глава города Максим Афанасьев. По его словам, целью проекта служит увеличение туристического потока и продление средней продолжительности пребывания гостей в Тюмени вне зависимости от сезона до пяти-семи дней.

Ирина Пичурина