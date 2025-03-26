Налоговые поступления от турбизнеса в Тюменской области выросли в четыре раза

В Тюменской области налоговые поступления в региональный бюджет от туристического бизнеса выросли более чем в четыре раза, сообщил директор агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов изданию «Тюменская область сегодня».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тобольский кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он рассказал о значительном росте туристического потока в регион после пандемии. По его словам, количество посетителей удвоилось по сравнению с допандемийными временами. Господин Пухов также отметил, что по данным сервиса геоаналитики, Тюменскую область посетили 4,3 млн человек в прошлом году, однако финальные данные от Росстата еще ожидаются. Кроме того, перед регионом стоит задача удвоить турпоток к 2030 году и ежегодно принимать от 7 до 8 млн туристов.

Напомним, в Тюменской области планируется реализация 18 инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе с 2025 по 2031 годы. Общий объем инвестиций составит более 2,7 млрд руб.

Ирина Пичурина