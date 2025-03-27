Убит пресс-секретарь «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа

В результате авиаудара Израиля по северу сектора Газа погиб пресс-секретарь палестинского движения «Хамас» Абдель Латиф аль-Кануа, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольный движению телеканал Al-Aqsa.

По данным Al Jazeera, Абдель Латиф аль-Кануа находился в палатке в городе Джебалия, когда по ней пришелся удар израильской авиации. Палестинское агентство Quds News Network опубликовало фотографию тела пресс-секретаря «Хамаса».

Во время атаки Израиля 26 марта по северу сектора Газа, как сообщает Al Jazeera, погибли по меньшей мере 26 человек. Издание отмечает, что число жертв может вырасти, поскольку состояние некоторых пострадавших, доставленных в больницы, крайне тяжелое.

The Jerusalem Post пишет, что Абдель Латиф аль-Кануа был одним из самых известных представителей «Хамаса». Во время активных боевых действий с октября 2023 года он избегал появлений в СМИ, отмечает издание, но с наступлением прекращения огня в январе 2025 года дал несколько интервью арабским новостным каналам.