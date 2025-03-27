Мужчину оштрафовали за оскорбления бывшей жены в сообщениях при переводе алиментов

Суд в Москве оштрафовал на 4 тыс. руб. по статье 5.61 КоАП об оскорблении за то, что тот сопровождал перевод алиментов в приложении банка сообщениями с нецензурной бранью в адрес бывшей жены.

Женщина обратилась в суд после того, как бывший супруг, делая «перевод в 30 рублей», написал унижающий ее комментарий, пишет «РИА Новости». На заседание суда, который рассматривал административный протокол, мужчина не явился.

У пары — двое детей. Бывшие супруги перестали поддерживать отношения из-за «неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью» со стороны мужа, говорится в судебном решении. При разводе суд разрешил мужчине видеться с детьми.

В одну из встреч тот повел себя агрессивно, женщина была вынуждена вызвать полицию, а следом заблокировала его в мессенджерах. После этого он начала писать оскорбления в сообщениях при переводе алиментов.