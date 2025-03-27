Пиратские студии озвучки заработали 94 млн рублей в 2024 году

В 2024 году 48 крупнейших неофициальных студий озвучки получили более 94 млн руб. — на 53% больше, чем годом ранее. Основные доходы принесли переводы зарубежных фильмов, сериалов и спонсорские подписки, подсчитали в F6 (бывшая Group-IB).

После ухода из России Netflix, Disney и других стриминговых платформ спрос на пиратский контент резко вырос. Студии монетизируют его через рекламные вставки, донаты и платные подписки. Последние принесли 45,4% выручки, а доходы от рекламы в переводах удвоились.

Наибольшую прибыль студиям обеспечили голливудские релизы (40,8%), дорамы (37,1%) и аниме (13,7%). Реклама в таких переводах дешевле легальной: 1 тыс. показов в пиратских плеерах стоит около 300 руб., а для фармацевтов — до 600 руб.

Эксперты связывают рост рынка с нехваткой легального контента. «Спрос на неофициальную озвучку высок, но его сдерживает нехватка специалистов», — отмечает Дмитрий Колесов из J’son & Partners.

Подробнее об этом — в материале «Переводы зафиксировали прибыль».