Переводы зафиксировали прибыль

Более 40 крупнейших неофициальных студий озвучки в прошлом году заработали более 94 млн руб. Большую часть доходов принесли переводы популярных зарубежных фильмов и сериалов, а также спонсорская подписка. Участники рынка отмечают, что реклама в выпусках таких студий сравнительно недорога и обеспечивает широкий охват аудитории. А на их услуги сформировался устойчивый спрос, особенно среди компаний, занимающихся озвучкой нелегального западного контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В прошлом году 48 наиболее крупных неофициальных студий озвучки видеоконтента, чьи переводы используют в том числе пиратские сервисы, заработали минимум на 53% больше, чем годом ранее,— более 94 млн руб., подсчитали в F6 (ранее Group-IB).

Весной 2022 года из России ушли многие зарубежные стриминговые платформы, включая Netflix, Universal, Disney. Другие голливудские студии приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ фильмов, что привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы. Год спустя российские легальные видеосервисы — RuTube и «VK Видео» — столкнулись с массовой выгрузкой пользователями пиратского контента.

Перевод и адаптация видеоконтента в России Конъюнктура В целом после ухода мейджоров в лице Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Sony студии дубляжа столкнулись с кризисом и даже были вынуждены сократить расходы. Среди них — одна из старейших и крупнейших компаний «Невафильм», которая урезала траты на 90%, «Мосфильм-Мастер». Часть из участников рынка переориентировалась на работу с переводами на иностранные языки для отечественных кинокомпаний, например RuFilms. Они же продолжили заниматься дубляжом и переводом субтитров для русскоговорящих зрителей за пределами РФ. Российские фильмы за прошлый год собрали в иностранном прокате $16,6 млн против $17,6 млн в 2023 году (см. “Ъ” от 29 января). Ключевым рынком для экспорта стал Китай. По данным сервиса по поиску вакансий «ГородРабот.ру», средняя зарплата актера озвучки в прошлом году составила 49,4 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 27,7 тыс. руб.

Аналитики компании выделяют четыре способа заработка для студий неофициальной озвучки. Это спонсорская подписка, донаты, а также доходы от рекламных вставок или сборов на озвучку и от рекламы на собственных сайтах студий и в плеерах. Оформление платных подписок принесло студиям за период 45,4% от общей суммы заработка вместе с общим ростом числа подписчиков почти в два раза. Доходы от рекламных вставок или сборов на озвучку (32,2%) популярных фильмов и сериалов в прошлом году увеличились в два раза, а число адаптированных картин — в шесть раз, отмечают в F6: «Сами вставки могут быть в аудиоформате — звуковое воспроизведение рекламного сообщения, а также в виде видеовставки, когда на экране появляются логотипы, баннеры, видеофрагменты».

Выручка от рекламы на собственных сайтах студий и в плеерах заняла лишь 15,4% в общем объеме финансовых поступлений компаний. «Доля прибыли от такого способа монетизации уменьшается в связи с повышением популярности альтернативных способов просмотра контента, например, в соцсетях, видеохостингах и мессенджерах»,— считают в F6. В целом интерес пользователей к пиратским ресурсам значительно сократился: в 2025 году на тройку лидеров нелегального рынка пришлось лишь 50,8% (см. “Ъ” от 25 марта). Снизилась и доля донатов в структуре доходов — до 7% — из-за распространения платных подписок.

Большую часть выручки студиям принесли переводы зарубежных фильмов и сериалов, мировых релизов без привязки к стране и тематике — 40,8%, оценили в F6.

На втором месте — дорамы (телесериалы Юго-Восточной Азии; 37,1%), следом — аниме (13,7%). А вот турецкие сериалы в доходах переводчиков заняли лишь 8,4%. Реклама в выпусках этих студий сравнительно недорога и обеспечивает широкий охват аудитории, говорит руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании Станислав Гончаров: «При этом развитие рынка альтернативных переводов одновременно укрепляет позиции пиратских ресурсов в борьбе за аудиторию, которая хочет посмотреть фильм раньше официального релиза».

Средняя стоимость 1 тыс. показов на пиратских ресурсах в 2024 году составила $3,12 (300 руб.), отмечали в J’son & Partners Consulting. Например, компания Link продает 1 тыс. показов in-stream (реклама интегрирована в видеоплеер) за 280–360 руб. При этом для фармацевтов ставка может достигать 500–600 руб. Но есть и более дешевые варианты: баннеры и видеоформаты out-stream (размещаются на сайте, вне видеоплеера) — около 100 руб. В LordFilm, Lostfilm, Zona и hdrezka не ответили “Ъ”.

Рост выручки студий мог быть куда выше, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов: «Полагаю, 50% — это ограничитель исключительно из-за нехватки людей, работающих над переводом и озвучкой». Сейчас на услуги студий огромный спрос, особенно занимающихся озвучкой нелегального западного контента. В качестве примера господин Колесов приводит события в Казахстане прошлого года: после принятия в стране поправок об обязательной трансляции 60% вещания эфирных телеканалов и 10% — платных на национальном языке, а не на русском, местные студии повысили цены на свои услуги в два раза.

Юлия Юрасова