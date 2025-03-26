Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли соотечественницу Екатерину Александрову и американку Пейтон Стернс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами в парном разряде. Призовой фонд соревнований, включая турнир одиночников, составляет более $8,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rich Storry / Getty Images Фото: Rich Storry / Getty Images

Встреча продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 10:4. Соперницы российских теннисисток по полуфиналу определятся позднее.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер занимают 29-е и 26-е место в парном рейтинге WTA соответственно. В одиночном разряде Андреева — шестая ракетка мира, Шнайдер — тринадцатая.

В 2024 году россиянки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже в парном разряде. В январе 2025 года они выиграли турнир в Брисбене (Австралия).

Таисия Орлова