В 2024 году россияне оформили рекордное число загранпаспортов за последние десять лет

Согласно опубликованной статистике МВД, в 2024 году заграничные паспорта граждан РФ получили 6,5 млн человек — это на 9,2% больше, чем в 2023 году, и рекордный максимум за последние десять лет. Число оформленных заграничных паспортов с пятилетним сроком действия снизилось на 11,3% (с 3,51 млн до 3,2 млн) при росте на 41,5% (с 2,3 млн до 3,25 млн) количества оформленных заграничных паспортов с десятилетним сроком действия. В 2022 году документ оформили 5,4 млн россиян, в 2021-м — 3,89 млн, в 2020 году — 2,69 млн. Исторический рекорд был зафиксирован в 2013 году — тогда органы МВД выдали 8,4 млн заграничных паспортов.

Ранее МВД ежегодно сообщало о числе выданных внутренних российских паспортов, однако по неизвестным причинам в доклад 2024 года этот показатель не включили. В 2023 году, напомним, число выданных внутренних паспортов РФ составило рекордные 9,3 млн. В МВД тогда пояснили, что это «обусловлено выдачей основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Эмилия Габдуллина