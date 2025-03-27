Дороги ведут в Суджу

Областное казенное учреждение (ОКУ) «Курскавтодор» провело восемь конкурсов на ремонт региональных автомобильных дорог в 2025 и 2026 годах общей стоимостью около 3 млрд руб. Согласно конкурсной документации, будет обновлено 63,4 км автодорог в десяти районах. Победителем большей части торгов стало ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2», получившее контракты на 2,1 млрд руб.). Работы планируется провести в районах, не граничащих с территорией Украины. По мнению экспертов, сохранение процессов, выстроенных еще при прежних губернаторах, поможет стабилизировать положение как дорожной отрасли в целом, так и отдельных ее участников после вторжения ВСУ.

«Суджанское ДРСУ № 2» стало победителем большей части торгов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Областное казенное учреждение (ОКУ) «Курскавтодор» провело восемь конкурсов на обновление дорожного покрытия региона общей суммой около 3 млрд руб. Согласно итогам торгов, которые были подведены к середине марта, большинство лотов выиграло ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2». Остальные маршруты достались АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» и ООО «Терра». Сроки исполнения контрактов — 2025 и 2026 годы. Работы пройдут в Октябрьском, Золотухинском, Большесолдатском, Курчатовском, Солнцевском, Горшеченском, Советском, Обоянском, Конышевском и Дмитриевском районах.

Крупнейшим по объему лотом стало право на выполнение работ на автодороге «Крым» — Иванино в Октябрьском, Большесолдатском и Курчатовском районах. Протяженность ремонтируемого участка — 17,3 км, проведение работ планируется с 1 января до 30 октября 2026 года. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составила 757,1 млн руб. Победитель ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2» предложил выполнить работы за 741,9 млн руб. против 749,5 млн руб., запрашиваемых вторым неназванным участником.

В те же сроки победителю предстоит выполнить работы по контракту по другому лоту: ремонт участка в 7,3 км автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в Октябрьском районе на сумму 295,2 млн руб. Других участников на торгах не было.

«Суджанское ДРСУ №2» также стало победителем еще трех конкурсов на ремонт дорог в Солнцевском районе (протяженность участка — 13,9 км, стоимость контракта — 334,7 млн руб.), в Курчатовском и Горшеченском районах (5,9 км, 418,7 млн руб.) и в Обоянском районе (2,9 км, 332,6 млн руб.). Капремонт по этим контрактам запланирован на 2025 год. В этих лотах итоговая стоимость практически не изменилась за исключением Обоянского района, где она снизилась до 332,6 млн руб. при НМЦК 339,3 млн руб.

Аналогичные контракты получило АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление». Организация проведет ремонт дорог в Конышевском и Дмитриевском районах (протяженность участков 4,9 км и 4,3 км соответственно, стоимость контракта — 256 млн руб.), а также в Золотухинском районе (протяженность трех участков — 8,8 км, 2 км и 7,9 км, стоимость контракта — 334,5 млн руб.). В обоих случаях ценовые предложения победителей оказались ниже НМЦК — на 5 и 10 млн руб. соответственно. Сроки на оба контракта — с 1 января по 30 октября 2026 года.

Самый маленький объем достался ООО «Терра». Контракт на ремонт дороги Курск — Касторное в Советском районе Курской области на сумму 274,3 млн руб. включал ремонт дороги протяженностью 9 км с 1 января по 30 октября 2026 года. Начальная цена составляла 279 млн руб. Второй неназванный участник конкурса предлагал выполнить работы за 273 млн руб.

Сами подрядчики не стали комментировать итоги торгов, оперативно ответы на запросы получить не удалось.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» было зарегистрировано в курской Судже в мае 2005 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Собственники не раскрываются, в 2015–2021 годах ими выступали две ликвидированные организации — курское ГУПКО «Курскавтодор» и белгородское ЗАО «Дорожное снабжение». Гендиректор — Николай Ильинов. 2023 год Суджанское ДРСУ №2 завершило с выручкой в 2,8 млрд руб. и чистой прибылью в 3,9 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,4 млрд и 6,7 млн руб. соответственно.

АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Сергей Шубин. Господин Шубин также владеет 26% долей в компании с аналогичным видом деятельности — ООО «Гранит». 74% в ней принадлежат Григолу Рухадзе. Выручка Фатежского ДРСУ в 2023 году составила 2 млрд руб. (+24%, 1,6 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 127 млн руб. (+41%, 90 млн руб. в 2022-м).

ООО «Терра» зарегистрировано в Советском районе Курской области в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства автодорог и магистралей. Гендиректор — Сергей Сургуч. Выручка в 2023 году составила 3,7 млрд руб. (+44%), чистая прибыль — 142 млн руб. (+765%). 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева составляет 99% и Андрея Локтионова — 1%), торгующей лесо- и строительными материалами. Еще 1% принадлежит Андрею Локтионову.

По данным источника «Ъ-Черноземье», ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» может иметь отношение к Александру Полину, бывшему председателю комитета строительства и эксплуатации дорог Курской области при губернаторе Александре Михайлове. С приходом Романа Старовойта на должность главы региона собеседник «Ъ-Черноземье» заметил переориентацию дорожных подрядов региона с федерального на местный уровень. Впрочем, по мнению экспертов, главное, чтобы подрядчики укрепляли региональный дорожно-строительный комплекс, а место их регистрации не так важно.

По мнению главы КРОО «Инспекция общественного контроля» Олега Погожих, сохранение настроенных прежними руководителями региона процессов способствует стабильности в отрасли и восстановлению материальной базы после повреждений, вызванных действиями ВСУ. «Была информация, что у Суджанского ДРСУ некоторые активы для ремонта дорог могли пострадать от атак ВСУ: их база, какое-то имущество и оборудование. Вероятно, эти двухлетние контракты позволят им восстановить материальную базу до прежнего уровня. Тогда это плюс для региона»,— отметил господин Погожих.

Анна Швечикова