«Суджанское ДРСУ №2» отремонтирует «Северный подход к Курску» за 47 млн рублей

Областной «Курскавтодор» выбрал местное ЗАО «Суджанское дорожно-ремонтное строительное управление №2» («Суджанское ДРСУ №2») подрядчиком для ремонта автодороги «Северный подход к Курску». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену контракта в 46,6 млн руб. Он заключен, сообщается на портале госзакупок.

Второй участник также предлагал выполнить работы по их стартовой цене. Его имя не раскрывается.

Источником финансирования контракта является областной бюджет. Победителю конкурса предстоит выполнить работы на участке автодороги в Курском районе протяженностью 410 м. Расчетная скорость движения по ней составляет 120 км/ч.

Подрядчику необходимо обновить дорожное покрытие участка, металлические барьерные ограждения и разметку с 1 января до 1 сентября 2026 года. Гарантия на работы составит от трех месяцев до пяти лет в зависимости от объекта.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» было зарегистрировано в курской Судже в мае 2005 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Собственники не раскрываются, в 2015–2021 годах ими выступали две ликвидированные организации — курское ГУПКО «Курскавтодор» и белгородское ЗАО «Дорожное снабжение». Генеральный директор — Николай Ильинов. 2023 год «Суджанское ДРСУ №2» завершило с выручкой в 2,8 млрд руб. и чистой прибылью в 3,9 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,4 млрд и 6,7 млн руб. соответственно.

С августа 2009 года компания получила 492 госконтракта на 34 млрд руб. в сумме. В том числе, в 2022 году на ремонт автодорог в курской Судже за 87,5 млн руб. Прокурорская проверка показала, что 239,7 тыс. руб. из этой суммы были направлены на оплату работ, не указанных в контракте. По данным надзорного ведомства, платежный перевод был согласован с бывшим главой города, по постановлению прокурора его оштрафовали на 20 тыс. руб. за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ, максимальное наказание для должностных лиц — дисквалификация на срок до трех лет). По данным Rusprofile, в 2018–2023 годах мэром Суджи был Владимир Дьяченко.

Также прокуратура Сеймского округа Курска усмотрела нарушения при возведении моста через реку Сейм, которым компания занималась в рамках строительства проспекта Булатова. «При выполнении работ проводится установка отдельных элементов конструкции непосредственно на водном объекте. Вместе с тем, как показала проверка, разрешение на использование водного объекта организация в установленном законом порядке не получила»,— рассказывали в надзорном ведомстве в марте 2024 года.

По требованию прокурора «Суджанское ДРСУ №2» обратилось в министерство природных ресурсов региона и получило соответствующее разрешение. Тем не менее, должностное лицо организации оштрафовали на 10 тыс. руб. за самовольное использование водного объекта (ст. 7.6 КоАП РФ, до 30 тыс. руб. штрафа для должностных лиц).

Алина Морозова