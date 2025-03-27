Промышленный оптимизм толкается от нового дна

В годовом выражении выпуск промышленной продукции в феврале фактически не рос (формальный прирост в 0,2% против роста на 2,2% в январе 2025 года), сообщил Росстат. Добыча снизилась на 4,9%, энергетика — на 3%, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений — на 1,8%. Увеличивала выпуск лишь обработка — на 3,2%.

Вместе с тем, по оценке Росстата с учетом сезонности, после снижения на 3,3% в январе 2025 года к декабрю 2024-го в феврале к январю 2025 года промпроизводство выросло на 0,4% за счет электроэнергетики. «Применительно к промпроизводству переход к стагнации фактически состоялся. Согласно данным Росстата, резкое снижение выпуска в январе на 3,2% (тут и далее к предыдущему месяцу, сезонность устранена) перекрыло как скачок в декабре (плюс 2,4%), так и большую часть прироста в предшествующие два месяца. В результате объем выпуска вернулся примерно на уровень начала осени»,— комментируют результаты последних месяцев аналитики ЦМАКП. Они отмечают, что подскок в конце 2024 года преимущественно отражал закрытие заказов в отраслях, связанных с ОПК. «В январе выпуск здесь вернулся к уровням, характерным для третьего квартала 2024 года. В гражданских же секторах стагнация наблюдается практически с середины 2023 года»,— добавляют они.

По расчетам же статистиков с учетом сезонности, среднемесячные значения 2022 года промышленность устойчиво превышала на 5% со второй половины 2023 года, с его конца до конца 2024 года опережение выросло до 10%, но в январе—феврале 2025 года тренд развернулся (см. график). Самые свежие конъюнктурные опросы промышленников (кроме выпуска оценивают состояние и ожидания в отношении спроса, цен и т. п.) Банка России и Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в феврале—марте 2025 года фиксируют стабилизацию текущих оценок на фоне слабого улучшения показателей спроса в промышленности (прежде всего в промежуточных отраслях). По данным ИНП РАН, в марте спрос смог вырасти только на четыре пункта после снижения за апрель 2024 — январь 2025 года на 28 пунктов. Ожидания предприятий в феврале—марте 2025 года также неуверенно восстанавливались после провала в декабре 2024 года — на фоне улучшения оценок спроса, выпуска и инвестпланов.

Артем Чугунов