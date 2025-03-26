«Парма» уступила ЦСКА в Москве

В матче Единой лиги ВТБ «Парма» в гостях уступила ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 94:85. Первый отрезок встречи выиграли гости, армейцы выиграли вторую и третью четверти, а в четвертой была зафиксирована ничья.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский форвард Гарретт Нэвелс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.

По итогам противостояния ЦСКА вернулся на первую строчку в турнирной таблице. У «Пармы» осталось 16 побед и восьмое место. Следующая игра для подопечных Евгения Пашутина состоится в Перми. 29 марта соперником станет БК «Самара».