Минское «Динамо» открыло счет в серии play-off КХЛ против ЦСКА

Белорусская команда обыграла московский ЦСКА в домашнем матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:2. Минская команда повела в серии до четырех побед — 1:0.

Голы в составе минчан забили Сергей Кузнецов (15-я минута), Сэм Энэс (19-я), Егор Бориков (25-я) и Александр Волков (48-я и 59-я). У ЦСКА заброшенными шайбами отличились Дмитрий Саморуков (2-я) и Павел Карнаухов (3-я).

Следующий матч между командами состоится 28 марта в Минске.

Таисия Орлова