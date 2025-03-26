АНО ТКО получила официальную регистрацию Минюста России

Минюст РФ официально зарегистрировал АНО «Консорциум "Телекоммуникационное оборудование"» (АНО ТКО). Об этом сообщили на сайте Минпромторга. Предполагается, что компания станет ключевым участником в развитии электронной промышленности страны. Стратегия расширения отечественного рынка в этой области рассмотрена в пределах 2030 года.

«Создавая АНО ТКО, мы фактически выстраиваем новую модель промышленного сотрудничества. Это не просто объединение отечественных телекоммуникационных компаний, это создание национальной технологической платформы, которая позволит нам быть независимыми от внешних технологических рисков»,— отметил директор ООО «Предприятие ЭЛТЕКС» Алексей Черников.

Среди основных целей компания определила содействие инновационному развитию и укрепление конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и международном рынках. Кроме того, АНО ТКО намерена обеспечить технологический суверенитет РФ в сфере телекоммуникаций.

В январе в реестр радиоэлектроники Минпромторга впервые включили телеком-оборудование, в том числе базовые станции. Перед полноценным внедрением отрасли в перечень планировалось оценить степень ее «отечественности». Основной упор был сделан на использовании российских компонентов в производстве.

Подробности — в материале «Ъ» «Базово российское происхождение».