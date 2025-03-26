Две трети американцев готовы отказаться от Tesla из-за Илона Маска

67% американцев заявили, что не будут покупать или арендовать электромобили Tesla, и из них больше половины (56%) указывают на Илона Маска как на «главную причину» или «частичную причину» такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного службой YouGov по заказу Yahoo News. В опросе, который проводился онлайн 20–24 марта, приняли участие почти 1700 американцев.

Основная причина быстро растущей неприязни американцев к Илону Маску — его деятельность на посту главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE), повлекшая за собой закрытие крупных федеральных ведомств, масштабные сокращения сотрудников, отмены контрактов и т. п. До того как Илон Маск возглавил DOGE и начал, по его собственным словам, «потрясать систему», американские граждане относились к нему, скорее, положительно (49%), чем отрицательно (39%) (данные опроса в ноябре 2024 года). Сейчас положительно о нем думают лишь 39%, а отрицательно — 55%. К компании Tesla отрицательно относятся 49% американцев, положительно — 37%.

Кроме того, сейчас 54% американцев считают, что у Илона Маска «слишком много влияния» на Трампа (в ноябре так считали 39%). Всего 40% американцев отзываются положительно о самом DOGE, а 44% относятся к департаменту отрицательно. При этом только 37% опрошенных одобряют то, как департамент сокращает издержки, а 44% считают, что DOGE «ухудшает ситуацию, сокращая важные службы». Более половины (52%) заявляют, что Илон Маск стремится «помочь самому себе», и лишь 36% думают, что он старается «помочь стране».

Алена Миклашевская