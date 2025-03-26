В список Минпросвета для школьников вошли около 50 картин, снятых на «Ленфильме»

В рекомендуемый к просмотру школьниками список Минпросвещения РФ вошли около 50 кино- и мультипликационных фильмов, снятых в разные годы в Ленинграде — Петербурге. «Ъ-СПб» изучил перечень, опубликованный 26 марта пресс-службой ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коридор киностудии «Ленфильм».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Коридор киностудии «Ленфильм».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для начальной школы (1-4 классы) в список, в частности, включены семь картин производства киностудии «Ленфильм»: «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), «Боба и слон» (1972), «Где это видано, где это слыхано» (1973), «Золушка» (1947), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977), «Ослиная шкура» (1982) и «Три толстяка» (1966).

В границах 5-7 классов школьникам после уроков рекомендуется посмотреть уже более 20 «ленфильмовских» картин, включая «Кортик» (1954), «Республика ШКИД» (1966), «Старик Хоттабыч» (1956), «Два капитана» (1955), «Дикая собака динго» (1962), «Начальник Чукотки» (1966), «Чапаев» (1934) и другие.

Для ребят-старшеклассников в перечень включены «Овод» (1955), «Остров сокровищ (1982), «Человек-амфибия» (1961), «Гамлет» (1964), «Собачье сердце» (1988), «Небесный тихоход» (1945), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986) — в общей сложности также более двадцати позиций.

В свою очередь, из числа рекомендованных Минпросветом для семейного просмотра мультипликационных фильмов в списке присутствует снятая на петербургской студии «Мельница» серия про трех богатырей: «Алеша Попович и Тугарин змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007), «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010), «Иван Царевич и Серый Волк» (2011), «Три богатыря. На дальних берегах» (2012), «Три богатыря и Морской царь» (2016), а также мультсериал «Смешарики» производства студии компьютерной анимации «Петербург» (входит в ГК «Рики»).

«Ъ» писал, что 26 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство завершило формирование списка фильмов, рекомендованных школьникам к семейному просмотру. Работа над ним началась еще летом 2024 года, в сентябре был представлен проект из 191 фильма. В новом списке более 400 кинокартин, включая серию фильмов «Без срока давности».

Фотогалерею, посвященную 111-летию «Ленфильма», смотрите на сайте «Ъ-СПб».

Надежда Ярмула, Андрей Цедрик