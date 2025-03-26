«Протон-ПМ» скорректировал орбиту

Как стало известно «Ъ-Прикамье», региональный Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата одобрил заявку АО «Протон-ПМ» и ООО «Новый Звездный» на корректировку приоритетного инвестиционного проекта. В первоначальной редакции он предполагал создание в Новых Лядах производства ракетных двигателей РД-191 для комплекса «Ангара» и строительство в микрорайоне более 20 тыс. кв. м жилья для сотрудников предприятия. Сумма инвестиций составит 12,26 млрд руб. Изначально завершить проект планировалось в 2025 года, но теперь этот срок переносится на 2027-й. Потребность в корректировке инвестор объясняет необходимостью релокации производства и его доукомплектования оборудованием. Эксперты критических проблем в переносе производства не видят.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявку на корректировку приоритетного инвестиционного проекта Совет по предпринимательству рассмотрел в минувший понедельник. Напомним, АО «Протон-ПМ» собирается построить на площадке в Новых Лядах производственный комплекс для серийного изготовления ракетного двигателя РД-191, который используется в первой ступени ракет-носителей класса «Ангара». Статус приоритетного проект получил в 2014 году.

АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО “Энергомаш”») — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Долгое время основным изделием завода был двигатель РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Протон». Его производство пермское предприятие завершило в 2019 году. С 2009-го «Протон-ПМ» осваивает узлы и агрегаты двигателя РД-191, постепенно увеличивая долю участия в программе (сейчас доля приближается к 50%). Сегодня финишная сборка РД-191 производится в подмосковных Химках.

В данный момент на площадке в Новых Лядах завершено строительство производственных цехов, проведена реконструкция и техперевооружение участка для серийного изготовления агрегатов РД-191, а также механосборочного, литейного, гальванического и испытательного производств. Также в рамках проекта планируется построить комплекс из четырех многоквартирных жилых домов общей площадью 23,8 тыс. кв. м. В 2023 году проектная документация на них была одобрена экспертизой. Для реализации социальной части проекта было создано ООО «Специализированный застройщик “Новый Звездный”». 51% в обществе принадлежит ООО «ПСБ-Свой дом», 49% контролирует АО «Корпорация развития Пермского края». Жилье планируется сдать в конце марта 2027 года.

Отметим, запуск серийного производства РД-191 в Перми несколько раз переносился. В 2019 году Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда ГК «Роскосмос», говорил, что через четыре года «Протон-ПМ» должен обеспечить изготовление до сорока изделий ежегодно. Впрочем, в паспорте инвестиционного проекта годом его окончания был указан 2025-й. По данным «Ъ-Прикамье», обосновывая нужность «сдвига вправо» срока реализации проекта, его инициаторы указали на необходимость релокации производства и его доукомплектование оборудованием. При этом объем инвестиций в проект планируется уменьшить с 12,45 до 12,26 млрд руб., то есть на 190 млн руб. Расходы на создание производства осуществляются за счет собственных средств инвестора.

В феврале этого года Юрий Борисов перед уходом с должности главы ГК «Роскосмос» заявил, что перенос серийного производства РД-191 в Пермь «не за горами». В то же время он отметил, что для этого в Новых Лядах необходимо создать инфраструктуру для их испытаний, в том числе и так называемый огневой стенд. Сроки строительства этих объектов он не уточнил.

Интересно, что основные инвестиции в «промышленную» часть проекта по созданию производства РД-191 уже осуществлены. Так, на подготовку промплощадки, проектирование, строительство и приобретение оборудования с 2014 года потрачено чуть больше 12 млрд руб. В этом году расходы на оборудование должны составить чуть больше 120 млн руб., а на строительство — свыше 40 млн руб. На 2026–2027 годы расходы на оборудование составят в общей сложности чуть больше 30 млн руб.

«Сроки приоритетного регионального инвестпроекта по организации серийного изготовления двигателей РД-191 для ракет-носителей семейства “Ангара” пересмотрены, чтобы выполнить программу перевода производства, в том числе оборудования, технологий и персонала, с городской площадки предприятия в корпус в Новых Лядах,— пояснили в АО «Протон-ПМ».— Разрешение на ввод в эксплуатацию новых мощностей “Протон-ПМ” получил в октябре прошлого года, а в феврале 2025-го состоялось открытие производства».

Источник в промышленных кругах не исключает, что корректировка проекта может быть связана с тем, что финансирование релокации производства запланировано на 2026–2027 годы. «Несмотря на большое количество заказов, ряд предприятий сталкиваются с финансовыми трудностями, в том числе и из-за неоплаты со стороны контрагентов, да и маржинальность этих заказов часто невысокая»,— отметил он.

Экс-директор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий говорит, что не видит критических проблем в переносе оборудования с городской площадки в Новые Ляды. «Главное, чтобы под него уже были построены площади. Не могу предположить, почему переносится срок, может быть, это связано со сроком сдачи здания в эксплуатацию. А так, все делается руками»,— считает эксперт.

Дмитрий Астахов