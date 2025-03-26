Агрокомплекс Ткачева проиграл в Верховном суде спор за 83 га земли в Выселках

Верховный суд РФ отказал АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по делу о покупке земельного участка площадью более 83 га. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для передачи жалобы для рассмотрения и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права или процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера»,— говорится в определении суда.

Согласно материалам дела, агрокомплекс им. Н. Ткачева требовал признать несоответствующим закону отказ администрации поселения в заключении договора купли-продажи земельного участка. Спорная земля расположена в Выселковском районе, ее общая площадь составляет 837 тыс. кв. м. Территория относится к землям сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства. АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева» является арендатором участка, договор был заключен в 2016 году сроком до 2032 года.

В январе 2022 года агрокомплекс обратился в сельскую администрацию с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов участка по цене, не превышающей 15% от его кадастровой стоимости. Станичные власти отказались заключать договор купли-продажи, сославшись на закрепленное законом ограничение максимальной площади сельскохозяйственных угодий, которая может находиться во владении одного лица на территории одного района (ст. 4 №101-ФЗ «Об обороте земель»).

Арбитражный суд Краснодарского края в июне 2024 года отказал агрофирме в удовлетворении исковых требований, посчитав обоснованным отказ администрации в выкупе земельного участка. В сентябре того же года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону поддержал решение суда первой инстанции.

АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году в станице Выселки, Выселковский район. Холдинг принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Предприятие стабильно входит в топ крупнейших землевладельцев края и всей страны и характеризуется активной политикой экспансии и расширения. Основной вид деятельности общества — смешанное сельское хозяйство. Уставный капитал составляет 44,9 млн руб. Прибыль компании в 2024 году составила 13,8 млрд руб., что на 29,7% больше в сравнении с показателями 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Земля осталась за станицей».

Тат Гаспарян