Оптический эффект

Крупный пермский завод ООО «Камский кабель» занялся выпуском волоконно-оптических кабелей. Производственную площадку годовой мощностью 10 тыс. км строили более двух лет. Объем инвестиций в проект в компании не уточняют. На данный момент крупнейший производитель волоконно-оптического кабеля в регионе — ООО «Инкаб», созданный бывшим топ-менеджером «Камкабеля» Вадимом Смильгевичем. В «Инкабе» полагают, что, несмотря на схожесть продукта, серьезной конкуренции между компаниями не будет из-за существенной разницы в производственных мощностях. Эксперты отмечают необходимость качественных поставщиков волоконно-оптического кабеля для оборонной и телекоммуникационной сфер. При этом трудностями в развитии нового производства могут стать нехватка кадров и налаживание логистических процессов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина

Предприятие «Камский кабель» пустило новую производственную площадку волоконно-оптических кабелей для высокоскоростных сетей передачи данных. По информации пресс-службы правительства Прикамья, новое производство оснащено передовым оборудованием и имеет мощность более 10 тыс. км продукции в год. Проект реализован в отдельном цехе, который был реконструирован под требования и специфику нового производства. Кабель под товарным знаком «Нэткаб» получил декларации Минцифры РФ, а также сертификат на негорючие кабели, подтверждающий их соответствие требованиям пожарной безопасности. Планируется, что новый кабель дополнит линейку продукции предприятия, которая уже насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. По результатам пуска производства «Камкабель» предполагает выйти на новые сегменты рынка и расширить свои компетенции.

В Прикамье действует другое крупное предприятие, специализирующееся на производстве оптических кабелей для различных отраслей промышленности,— ООО «Инкаб». Главным поставщиком оптоволокна для компании с 2022 года стали «Оптиковолоконные системы», ранее поставщиком выступала американская Corning Incorporated. За 2023 год выручка общества составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 489,7 млн руб. «Инкаб» основан бывшим председателем совета директоров «Камкабеля» Вадимом Смильгевичем. Сейчас предприятием руководит и владеет его сын Александр Смильгевич.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Камкабеля», строительство новой производственной площадки началось в конце 2022 года за счет собственных финансовых средств компании. Общий объем инвестиций не разглашается. На предприятии уточнили, что новая продукция «Камкабеля» и «Инкаба» действительно относится к одной категории волоконно-оптических кабелей. Тем не менее, по данным пресс-службы, «Камкабель» ориентируется на свои технологические решения, а основной акцент делает «на адаптации инновационных разработок для различных сегментов рынка, включая нишу телекоммуникации, энергетики и промышленности». «Решение о запуске производства было принято в связи с растущим спросом на волоконно-оптические кабели, особенно в условиях активного развития цифровой инфраструктуры»,— подчеркнули на предприятии.

В пресс-службе «Инкаба» добавили, что для «Камкабеля» производство оптического волокна стало одним из направлений деятельности, в то время как в «Инкабе» на нем сосредоточены основные производственные мощности. Предприятие производит не менее 70 тыс. км продукции в год. «С учетом аналогичной продукции, мы будем пересекаться. Однако жесткой конкуренции не ожидаем»,— подчеркнули в компании.

ООО «Камский кабель» основано в 2008 году. Сам завод работает с 1957 года. Компания разрабатывает, производит и поставляет кабельную продукцию для обеспечения работы энергетических объектов, оборудования и инфраструктуры различных направлений. Является одним из основных отечественных потребителей меди и алюминия. Кабельно-проводниковая продукция под торговой маркой «Камкабель» используется в электроэнергетике, в нефтяной, угледобывающей, металлургической отраслях, в промышленном и жилом строительстве, на объектах РЖД, а также в авиа- и судостроении. С 2019 года предприятие развивает собственную франчайзинговую сеть. Сегодня более 45 магазинов под брендом «Камкабель» работают на территории России и Казахстана. Общая численность сотрудников предприятия составляет порядка 3 тыс. Компания участвует в реализации ФП «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», включено в реестр системообразующих предприятий, а также национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России».

По словам участников рынка телекоммуникационных услуг, темпы строительства магистральных сетей, для которых необходимы оптические кабели, регулярно растет. Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы обустройства волоконно-оптических линий передач (ВОЛС) оператора «Мегафон» более чем на 16% превысили показатель за аналогичный период 2023 года. В пресс-службе «Мегафона» отметили, что сегодня основная доля закупок для строительства ВОЛС приходится на отечественных поставщиков. Также используется волоконно-оптическая продукция белорусских производителей.

В компании МТС отметили, что при выборе поставщика оптического оборудования может возникнуть проблема с оперативной доставкой нужных объемов. Поэтому появление еще одного производства, способного предоставить качественное оборудование, повысит конкуренцию и ускорит развитие сетей связи.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что оптоволоконный кабель сейчас широко востребован в оборонной промышленности. «Прежде всего, речь идет о беспилотниках, которые управляются по оптоволокну. Такие дроны набирают популярность, поскольку не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы,— говорит эксперт.— При этом кабель применяется и для управления другими средствами поражения, например управляемыми противотанковыми ракетами. Если возвращаться к БПЛА, то стоит отметить, что длина кабеля может достигать нескольких десятков километров. Поэтому потребности в оптоволокне сейчас достаточно серьезные».

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, потенциальные трудности в производстве оптоволоконных кабелей заключаются в высокой сложности технологических процессов, необходимости квалифицированных специалистов и бесперебойных поставок сырья. «Новое производство, вероятно, потребует дорогого оборудования и соблюдения строгих стандартов качества, чтобы гарантировать долговечность и высокую производительность кабелей»,— отметил эксперт.

Анастасия Леонтьева