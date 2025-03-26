Путин о численности «Движения первых»: 11 млн — это приличная армия

Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» заявил о росте численности участников движения до 11 млн человек. Он указал, что работа движения важна не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов — это уже так приличная армия целая»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Движение было создано по распоряжению Владимира Путина, его учредительное собрание прошло 20 июля 2022 года. «Движение первых» ставит целью воспитание подростков на основе традиционных ценностей. Оно объединило другие молодежные организации, например «Юнармию» и «Российское движение школьников».

В январе 2023 года численность движения составляла 25 тыс. человек, в январе 2024-го — уже 4,7 млн. В мае прошлого года председатель правления сообщал о 6,5 млн участников.

Полина Мотызлевская