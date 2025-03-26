В Анапе началось строительство экстренного стационара для спасения дельфинов
Экстренный стационар для больных дельфинов с полной диагностикой и лечением начали возводить в Анапе. Об этом сообщил Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».
Фото: Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа»
Место для участка под госпиталь рассматривалось в Анапе или Новороссийске. В результате организаторы Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского в Анапе предложили место для строительства экстренного госпиталя для пострадавших китообразных на принадлежащей ему территории.
«Такое объединение и сотрудничество наших центров на самом деле не случайны: и дельфины, и черепахи – это одни из самых узнаваемых и популярных, и в то же время – уязвимых животных, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в помощи человека»,— рассказали в Центре спасения дельфинов.
В стационаре для больных китообразных расположится крытый бассейн с системой водоподготовки, помещение для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.
Центр спасения дельфинов «Дельфа» работает с 2017 года. Одним из основных направлений деятельности Центра является помощь больным китообразным. Сезон выбросов из моря дельфинов в Черном море длится с марта по июнь.