В Анапе началось строительство экстренного стационара для спасения дельфинов

Экстренный стационар для больных дельфинов с полной диагностикой и лечением начали возводить в Анапе. Об этом сообщил Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа»

Место для участка под госпиталь рассматривалось в Анапе или Новороссийске. В результате организаторы Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского в Анапе предложили место для строительства экстренного госпиталя для пострадавших китообразных на принадлежащей ему территории.

«Такое объединение и сотрудничество наших центров на самом деле не случайны: и дельфины, и черепахи – это одни из самых узнаваемых и популярных, и в то же время – уязвимых животных, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в помощи человека»,— рассказали в Центре спасения дельфинов.

В стационаре для больных китообразных расположится крытый бассейн с системой водоподготовки, помещение для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» работает с 2017 года. Одним из основных направлений деятельности Центра является помощь больным китообразным. Сезон выбросов из моря дельфинов в Черном море длится с марта по июнь.

Алена Воробьева