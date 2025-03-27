«Любая инвестиция в бизнес должна заканчиваться его продажей»

За последние три года российские разработчики смартфонов, серверов и другой техники инвестировали сотни миллиардов рублей в свои проекты, сталкиваясь с рядом ограничений, например с блокировкой оплаты компонентов в Китае. О том, как повлияли эти события на контрактную сборку смартфонов в Китае, локализацию производства в РФ, и о перспективах российских устройств “Ъ” рассказал бывший глава НКК («Аквариус», Yadro, OCS, «Систематика» и др.), российский IT-предприниматель и инвестор, идеолог проекта «Суверенная мобильная инициатива» Александр Калинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Калинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— В конце 2023 года стало известно, что вы вложили 10 млрд руб. в производство смартфонов АО «СМИ Холдинг» (разрабатывают смартфоны Highscreen). Что сейчас с этим проектом? Где производятся смартфоны и в каком объеме?

— Мы создаем суверенную мобильную экосистему, где главными параметрами являются размещение серверов в РФ, отечественная мобильная операционная система (ОС), а также разработка устройств российскими инженерами. Для безопасности смартфонов также желательна собственная компонентная база, по крайней мере российский модуль безопасности, а также чип eSIM.

Вопрос, где конкретно будет производиться смартфон, не так важен — он должен производиться там, где выгоднее, например в Китае или Индии, как это уже делает та же Apple: разработано в Калифорнии, собрано, например, в КНР. Мое мнение, что для высокотехнологичных изделий, таких как смартфон, понятие «российское» — это про устройство, которое разработано в РФ, а не то, которое спаяно или собрано в стране. Те 10 млрд руб. в основном предполагается потратить на наем команды, развертывание офиса, разработку собственной концепции экосистемы, создание серверной группировки, проектирование образцов российских смартфонов и планшетов для разных категорий пользователей, разработку собственного «крипточипа» и модуля eSIM, а также собственной защищенной ОС на базе AOSP.

Сейчас производство уже созданных прототипов смартфонов приостановлено, так как при нынешней ключевой ставке в РФ потери от инвестиций в производство будут больше, чем ожидаемая прибыль после продаж партий устройств. Сейчас мы работаем с потенциальными инвесторами, а также решаем ряд организационных задач.

— Если вы говорите, что намерены отдавать производство собственных устройств на контракт в другие страны, верно ли, что основной аудиторией смартфонов будет потребительский сектор?

— Да, верно. Для потребительского сегмента наши устройства будут производиться в Китае, для бизнеса и государства, возможно, будет контрактная сборка на российских мощностях, что соответствует требованиям Минпромторга России и других регуляторов. Но изначально бренд Highscreen, унаследованный нами, нацелен на потребительский сегмент. По моему мнению, импортозамещение и российская альтернатива необходимы не только в государственном секторе, но и в потребительском: бессмысленно и наивно запрещать иностранные мессенджеры в надежде, что так данные россиян не утекут, пока все серверы для iOS и Google Android находятся в США.

Для обеспечения безопасности мы планируем вкладывать средства в собственные ЦОДы (центры обработки данных) или заключать партнерство с операторами связи. Инвестиции пока не готовы раскрыть.

Считаю, что для успеха развития проекта «Суверенная мобильная инициатива» возможно создание государственно-частного партнерства при участии инициаторов проекта и крупнейших российских профильных корпораций.

— В России активно ведется работа по локализации производства носимых устройств. Нужно ли локализовывать производство в РФ, какие сложности и риски это несет? Есть ли в России необходимые технологии и мощности?

— За последние несколько лет в России было создано достаточное количество мощностей по сборке электроники, в том числе смартфонов. На протяжении примерно 20 лет я руководил крупнейшим по тем временам шуйским заводом «Аквариус». Предприятия на территории РФ могут приносить не только прибыль, но и убытки, так как сейчас не все российские производства работают на полную мощность, а простой предприятия — это убыток.

Свободные мощности на отечественных предприятиях, как правило, есть всегда.

К тому же российские производства нацелены в первую очередь на государственный и корпоративный рынок, а объемы продажи готовых устройств на этих рынках ограничены.

— В начале 2024 года Китай начал блокировать оплату компонентов и электроники со стороны российских компаний. Столкнулись ли вы с этой проблемой? Как это повлияло на деятельность и производство «СМИ Холдинга»?

— Мы заметили это изменение, однако на нас это сильно не отразилось, в отличие от остальных участников рынка, которые собирают свою продукцию в России. Блокировка оплаты компонентов в Китай дала повод задуматься, нужно ли вообще производить телефоны в РФ. Дело в том, что поставка из Китая и других стран компонентов, процессоров и другой необходимой номенклатуры для сборки смартфонов в РФ, как и всей электронной компонентной базы, ограничена и подвержена санкционному давлению недружественных стран. Однако произвести за рубежом и привезти уже готовое устройство не составляет особого труда, так как смартфон не является санкционным товаром.

— По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «СМИ Холдинг» за 2023 год составила всего 2 тыс. руб., а само предприятие зарегистрировано в начале 2024 года для ввоза в РФ смартфонов Highscreen, произведенных на фабрике в Китае. О какой партии идет речь, каковы продажи по итогам 2024 года в деньгах и количестве? Затруднено ли сейчас общение с китайской фабрикой?

— Мы уже были готовы выпустить на рынок пробную спроектированную нами партию устройств в объеме 100 тыс. штук, но из-за ключевой ставки ЦБ приостановили производство смартфонов. Цикл производства составляет около шести месяцев и требует предоплаты, поэтому мы сразу даем преимущество нашим китайским конкурентам, у которых с фабриками идет отгрузка в кредит либо по ставке Центробанка КНР. При этом отношения с китайскими фабриками мы полностью выстроили. Поэтому, дожидаясь улучшения экономических условий для выхода на рынок, мы целиком сконцентрировались на создании российской экосистемы.

— Есть ли планы по локализации производства?

— У нас есть в планах выход и в отдельные нишевые сегменты мобильной электроники, в частности на высший сегмент смартфонов, в планах сделать российский смартфон класса Vertu (элитный зарубежный бренд телефонов.— “Ъ”), возможно, с локализацией производства в РФ.

— Вы уже заявили, что ваши устройства планируются на собственной ОС, хотя в РФ их уже около восьми штук. Для чего компаниям инвестировать в операционную систему, когда на рынке уже высокая конкуренция?

— Мы проектируем наши аппараты для работы под всеми имеющимися в РФ мобильными ОС, кроме самых экзотических. Честно говоря, я много задавался вопросом, почему «Ростелеком» (его дочернее предприятие разрабатывает ОС «Аврора») не стал делать собственные аппаратные решения, а не только ОС. Всегда оптимальнее продвигать операционную систему вместе с аппаратной частью и экосистемой. В связи с этим продажи ОС «Авроры» могут тормозиться банально из-за нехватки для нее современных отечественных аппаратных платформ.

Мы как разработчики мобильных устройств готовы предоставить «Ростелекому» контрактную разработку смартфонов. Тем более у нас уже был такой положительный пример — это создание моим коллективом отечественного планшета для переписи населения с тиражностью 350 тыс. единиц, нацеленного на работу именно с российской ОС. Оператору для повышения эффективности и узнаваемости ОС необходимо вкладываться в аппаратную часть: либо в виде собственной разработки, либо в партнерстве с российскими коллективами. Одновременно с этим регуляторам отрасли все равно в конце концов придется выбрать приоритетную российскую ОС, как в мобильной, так и в десктопной версиях.

Сфера ОС сегодня больше напоминает некий хаос: ставит в сложное положение заказчиков и отвлекает лучшие силы российских программистов на параллельные разработки, которые могут никогда не выйти в релиз.

Тем не менее, несмотря на вышеприведенные аргументы, благодаря опыту и глубокому знанию программно-аппаратного устройства мобильной техники мы планируем стать основной мобильной ОС в России для сектора В2С.

— В середине 2024 года вы вошли в состав акционеров и возглавили совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций», которое владеет исключительными правами на софт CommuniGate Pro (аналог Microsoft Exchange). Для чего вам этот проект?

— Всю свою сознательную жизнь в бизнесе я занимаюсь IT. Первыми были компании «Компьюлинк», потом Landata, затем восстановление НИИ «Восход», организация НКК, выращивание «Аквариуса». Стремление создавать что-то новое и весомое всегда во мне существовало, поэтому, выйдя из всех своих прежних бизнесов, сначала я решил начать создавать российский аналог Apple — «СМИ Холдинг», а уже позже пришла идея создания российского аналога Microsoft на базе продукта CommuniGate Pro, который может стать основой для консолидации. Мы планируем в течение трех лет создать вокруг платформы CommuniGate Pro собственную экосистему в технологическом партнерстве с другими рыночными игроками, включая ОС, и тем самым воплотить в жизнь идеи программиста Владимира Бутенко (создал CommuniGate Pro в 1997 году.— “Ъ”), давшего жизнь нашему продукту.

— С учетом потепления отношений между США и РФ видите ли вы для себя и для рынка в целом риск возвращения Microsoft и Google (Android)? Как с ними конкурировать?

— Я думаю, что американские компании рано или поздно вернутся в Россию, по крайней мере, они этого хотят. В отличие от части европейских компаний.

Однако тут снова встанет вопрос, готовы ли пользователи, бизнес и российское государство доверять свои данные тем, кто один раз уже ушел с рынка?

Успешно вернуться смогут, видимо, те IT-компании, чьи продукты так и не были заменены, например в сфере сервисов нефтедобычи при использовании совместными предприятиями. Там, где уже есть российское программное обеспечение, вряд ли наше государство и рынок их пустят, особенно в государственные и корпоративные информационные системы.

Также я считаю, что в зарубежных экосистемах Apple, Google (США), которые априори сливают данные на серверы за пределами РФ, в перспективе не должно быть поддержки ряда критичных сервисов для населения, таких как «Госуслуги», банки, авиакомпании и подобные им приложения с персональными данными граждан РФ. Поэтому наши амбиции по занятию «СМИ Холдингом» не менее 10% потребительского рынка смартфонов никуда не делись. Мы также предложим покупателям аналогичную цену устройств, как у китайских вендоров, с аналогичным и, возможно, лучшим набором компонентов и потребительских качеств.

— Какое в целом направление развития в ближайшие пять лет ожидать от CommuniGate Pro и от «СМИ Холдинга»?

— В течение пяти лет «СМИ Холдинг» должен стать основным игроком среди российских компаний на рынке смартфонов и других мобильных устройств, а продукт CommuniGate Pro — консолидирующим элементом при построении российского аналога Microsoft.

— Есть ли у вас интерес инвестирования в сторонние проекты, почему и какие?

— Да, у меня уже есть ряд инвестиций в сторонние проекты, например самая давняя — в производство и поставки светодиодной продукции под своей торговой маркой Sweko. Также я инвестировал в проекты двух своих средних сыновей — это платформа для цифрового анализа в крупных торговых сетях на базе краудсорсинга и сервисная поддержка развертывания и обслуживания слаботочных систем и камер видеонаблюдения; обе компании давно не убыточны. В целом стратегия моей работы сейчас — это не только создание бизнес-идеи, но и дальнейшие инвестиции, развитие с целью выхода на рынок и последующей продажи. Так было с продажей мной ранее компании Yadro «ИКС холдингу» и, что интересно, с продажей им же компании КБ «Борей» в начале 2025 года. Любая инвестиция в бизнес должна заканчиваться продажей.

— В середине 2023 года вы продали 33% в собственной компании «Аквариус», с чем связано такое решение? Все ли средства ушли на развитие производства смартфонов?

— Продажа доли в «Аквариусе» завершала мой постепенный выход из НКК: сначала была продана доля в дистрибуторе OCS, следом в «Систематике» и уже потом в «Аквариусе». Вырученные средства пошли на инвестиции в новые проекты, часть оказалась на российской фондовой бирже: мы вместе с моей супругой Юлией Калининой инвестируем в российские акции, являемся квалифицированными инвесторами и успешными трейдерами. Что касается команды, набранной для разработки смартфонов Highscreen, это инженеры, уже проектировавшие аппараты этого бренда восемь-десять лет назад, а также частично отдельные сотрудники подразделения корпоративной мобильности компании «Аквариус» и других компаний.

— На данный момент вы являетесь совладельцем четырех компаний, включая CommuniGate. Совокупная выручка всех трех организаций не превышает и 1 млрд руб. С чем это связано? Каков прогноз по выручке организаций и как планируете его реализовать?

— Сейчас эти компании все еще стартапы либо только перезапущены, поэтому на данный момент их выручка не превышает 1 млрд руб. Однако в течение ближайших пяти лет я ожидаю совокупный оборот от этих организаций более 10 млрд руб. в год.

Калинин Александр Николаевич Личное дело Родился 25 марта 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «инженер-физик». Кандидат технических наук. С 1978 по 1993 год служил в КГБ, затем в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ), занимал должность помощника первого замгендиректора ФАПСИ. В 1993 году основал компанию «Компьюлинк». С 1994 по 2000 год возглавлял ООО «Ланк-Москва». В 1999–2000 годах руководил Ассоциацией системной интеграции и разработки информационных систем. С 2000 по 2002 год — первый замдиректора, а затем исполняющий обязанности директора ФГУП «НИИ "Восход"». С 2002 года — главный конструктор ГАС «Выборы» и советник министра связи Леонида Реймана по вопросам информатизации. В 2003 году основал и стал первым вице-президентом по корпоративному управлению Национальной компьютерной корпорации (НКК), с 2005 по 2021 год — президент НКК. В 2006 году возглавил группу компаний «Аквариус», а в 2008-м вошел в совет директоров холдинга «Систематика». В 2023 году основал АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» и передал свою долю в НКК (33%) сыну Алексею. В 2024 году вошел в состав акционеров и возглавил совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций», владеющего исключительными правами на программное обеспечение CommuniGate Pro.

«СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro Company profile АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» было создано Александром Калининым 7 февраля 2023 года. АО занимается разработкой и производством мобильных устройств (планшетов и смартфонов) под брендом Highscreen для потребительского рынка на ОС Android. Инвестиции в проект составляют 10 млрд руб. Программный продукт CommuniGate Pro был создан в 1997 году Владимиром Бутенко и предназначен для организации электронной почты, мгновенного обмена сообщениями и голосовыми данными. Среди пользователей платформы — госорганы и госкомпании, в частности РЖД, структуры «Газпрома» и «Росатома». После смерти Владимира Бутенко в 2018 году на права на продукт претендовала его дочь Анна Бутенко и АО «СталкерСофт». С 2021 года вокруг прав на софт шло разбирательство, в итоге они достались госпоже Бутенко. Александр Калинин инвестировал в проект в 2024 году.

Интервью взял Тимофей Корнев