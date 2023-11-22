«Аврора» на страже отечественности

Владелец российской мобильной ОС «Аврора» «Ростелеком» просит Минцифры проверить правомерность включения в реестр отечественного софта ОС «Ред Софта», работающей на базе открытого кода Android. Эксперты опасаются, что в коде используются «закладки» американских разработчиков, которые «могут навредить безопасному использованию устройства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на IT-рынке рассказал, что «Ростелеком» (владеет ООО ОМП, которое разрабатывает ОС «Аврора») направил в экспертный совет при Минцифры жалобу на включение в реестр отечественного ПО (дает приоритет при госзакупках) мобильной ОС «Ред ОС М» «Ред Софта». Гендиректор ОМП Павел Эйгес пояснил “Ъ”, что «возникают проекты по операционным системам (ОС), претендующие на звание отечественных разработок». Это, по его мнению, «несет риски погружения в еще большую зависимость и дискредитирует саму идею построения технологического суверенитета».

В Минцифры подтвердили, что «Ростелеком» направил запрос о проведении дополнительной проверки обоснованности включения «Ред ОС М» в реестр и он «на рассмотрении». В «Ред Софте» отказались от комментариев.

Построенная на Android Open Source Project (AOSP) мобильная ОС «Ред Софта» вошла в реестр в октябре. “Ъ” ознакомился с повесткой заседания экспертного совета при Минцифры от 6 октября, на котором рассматривался вопрос. Из документа следует, что одним из приглашенных экспертов по включению «Ред ОС М» в реестр был сотрудник ГК «Астра» Роман Мылицын, в чьем заключении говорилось, что использование AOSP предполагает работу с инструментами Google — Android SDK (Software Development Kit), которое можно скачать только при условии получения лицензии от американской корпорации.

«Лицензионное соглашение на Android SDK ограничивает возможность его применения за пределами экосистемы Google, так как это нарушает американское законодательство и санкционные ограничения»,— пояснял господин Мылицын, уточняя, что в реестр не могут быть включены программы, имеющие ограничения со стороны иностранных государств. В то же время в ГК «Астра» “Ъ” заверили, что «Ред Софт» на заседании «доказал, что при разработке приложения не использовал Android SDK, подтвердив это документацией».

Создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров полагает, что «продукты, в которых нет собственной разработки, не должны присутствовать в реестре». «"Ред ОС М" запускает на основе Android свою оболочку, но экспертный совет почему-то не усмотрел в этом нарушений»,— говорит он. Господин Комиссаров считает, что в открытом коде AOSP используются «закладки от американских разработчиков, которые могут навредить безопасному использованию устройства».

В АРПП «Отечественный софт» пока не планируют обращаться в Минцифры с идеей проверки нахождения в реестре систем на основе Android. Однако, уточнили в АРПП, «на площадке ассоциации разрабатываются требования по определению вклада разработчика в продукт, которые будут направлены в Минцифры».

Программу, не соответствующую требованиям, можно исключить из реестра, говорит председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Для этого должно быть подано заявление с указанием конкретных нарушений, которое рассмотрит экспертный совет, поясняет он. Однако, по словам господина Смирнова, в правилах реестра нет упоминания о том, что разработка программы должна быть выполнена собственными силами, сейчас требования «носят финансово-правовой характер».

«Требования реестра надо совершенствовать, иначе в нем может оказаться много программ, к разработке которых отечественные разработчики не имеют отношения»,— полагает господин Смирнов. В то же время он считает важным включение в реестр «нескольких мобильных ОС, в том числе на ядре Linux, чтобы избежать монополизации рынка "Ростелекомом"».

Тимофей Корнев