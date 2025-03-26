Депутата горсовета Уфы Филюса Ишбулатова подозревают в даче взятки

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, ведомством «выявлена и пресечена противоправная деятельность» депутата горсовета Уфы, генерального директора ООО «Агидель-ИнвестСтрой» Филюса Ишбулатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат, владелец строительной компании "Агидель-инвестстрой" Филюс Ишбулатов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат, владелец строительной компании "Агидель-инвестстрой" Филюс Ишбулатов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Ему инкриминируется дача взятки в значительном размере (ч.2 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело находится в производстве Второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 57-летний задержанный «за беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного им многоквартирного жилого дома в Ленинском районе г. Уфы РБ проектной документации передал представителю Госжилстройнадзора РБ денежные средства в размере 50 тысяч рублей».

Ранее, отметили в УФСБ, за дачу взятки чиновникам того же ведомства были возбуждены уголовные дела в отношении представителей четырех коммерческих организаций.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце прошлого года и начале этого были задержаны экс-глава Госжилстройнадзора Артур Давлетшин, строительные инспекторы Рамазан Кайтаев, Леонид Гринев, начальник организационно-контрольного отдела госкомитета Гульназа Гаязова и начальник отдела ведомства Алия Насырова. Они обвиняются в получении взяток и посредничестве в их передаче.

Уголовные дела соединены в одно производство. В него включены 18 дел, включая обвинения начальника отдела строительного надзора, ведущего специалиста и бывшего председателя госкомитета, а также взяткодателей, отмечали в СКР.

Олег Вахитов