Венчуру подбирают направление

Опытным инвесторам предложат вложиться в стартапы Ближнего Востока. Опосредованно поучаствовать в пре-IPO быстрорастущих игроков смогут клиенты одного из российских брокеров. Новый продукт будет доступен квалифицированным инвесторам, пишут «Ведомости». Речь о так называемом регионе MENA, куда входят государства Ближнего Востока, Северной Африки, а также Турция. По подсчетам брокера, с 2020-го объем инвестиций в местные стартапы рос на 34% ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Единорогами» они последний раз становились в 2023-м: по $1 млрд тогда привлекли сервисы поэтапной оплаты — саудовская Tamara и эмиратский Tabby. Такую же отметку преодолевала облачная кухня Kitopi из Дубая. А первым «стартапом-единорогом» региона, еще до пандемии, стал сервис такси Careem, собравший $3 млрд. Позже его купил Uber. Для россиян, чей выход на международный венчурный рынок сейчас затруднен, это возможность диверсифицировать вложения, говорит инвестбанкир Евгений Коган:

«Если мы считаем, что Ближний Восток это еще и Израиль, Эмираты, Саудовская Аравия, это очень интересный регион. Я, в частности, много работаю в ОАЭ и там вижу гигантское количество стартапов. Пока все ограничивается Careem, но только за последние годы возникли десятки тысяч новых компаний, я видел статистику.

В Дубае, например, есть кластер, который называется Media City, там представлены практически все медийные компании мира. Там офисы и Internet City, и Google, и Amazon, и кого там только нет. Это открытия из самых разных отраслей, не обязательно это технологии или IT, это может быть все что угодно. Но этот регион еще недостаточно sofisticated, и в нем еще очень много дисбаланса. Для инвестора самое главное — это находить ниши. Я скажу так: а почему бы и нет?»

На первом этапе российский брокер планирует сделать ставку на сектор готовой еды и доставки. В перспективе инвесторам предложат поучаствовать в пре-IPO семи-десяти игроков. Если речь пойдет о точечных вложениях в отдельные компании, привлекательным предложение назвать будет сложно, считает частный инвестор Юрий, живущий в Дубае: «Здесь есть венчурная экосистема, особенно в Эмиратах, но пока с Америкой они конкурировать не могут.

По венчуру более закрытая статистика, но если провести параллели между фондовым открытым рынком и венчуром, получается, что в Америке на фондовом рынке 14 тыс. компаний, в Эмиратах около 160, в Саудовской Аравии — 300 с чем-то. И глобальных международных компаний, которые на слуху, отсюда мы ни одной не знаем, кроме Telegram. Они в основном местного масштаба, работают либо на рынке Эмиратов, либо на GCC, в странах Персидского залива. Сами рынки гораздо меньше, экономики гораздо меньше.

Инвестиции в венчур имеют очень длинный горизонт. У всех стартапов есть жизненный цикл, то есть основная цель — дорастить его хотя бы до "единорога" и потом выводить на биржу, чтобы получить публичную оценку. Но они предлагают инвестировать в стартапы на уровне стартапов, а не на уровне публичных компаний.

Вообще, по статистике, имеет смысл инвестировать в стартапы через фонды. Они набирают пакет, в котором 100 компаний, из них 90, например, разоряются на второй-третий год. В "единороги" выбиваются всего 2-3%, и за счет них тянется весь портфель».

Bloomberg ранее писал, что начавшееся в 2022 году охлаждение на рынке венчурных инвестиций затронуло и Ближний Восток с Северной Африкой. Растет число, но не объем сделок. В 2024-м, например, саудовские стартапы привлекли на 44% меньше средств, чем годом ранее. А издание Arabian Gulf Business Insight указывает на конец «эпохи дешевых денег». По мнению аналитиков, в регионе слишком много фондов бьется за ограниченное число инвесторов. Кроме того, почти прекратились сделки на поздней стадии.

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Елизавета Скобцова