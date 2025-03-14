Венчур с упором на прибыль

В 2024 году российский рынок венчурных инвестиций после двухлетнего сильного падения начал восстанавливаться — его объем вырос на 46% к 2023 году, до $178 млн, свидетельствуют данные Агентства инноваций Москвы. Тем не менее показатель сильно ниже значений прежних лет. Восстановительный рост рынка аналитики объясняют увеличением вложений бизнес-ангелов и корпораций. Пока фокус внимания оставшихся на рынке инвесторов для снижения рисков и быстрейшего получения прибыли направлен на сделки по финансированию или приобретению стартапов на поздних стадиях их развития, что не вполне характерно для венчурных инвестиций.

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Объем венчурного рынка в РФ по итогам 2024 года составил $178 млн, увеличившись на 46% относительно 2023 года ($122 млн), говорится в обзоре Агентства инноваций Москвы (есть у “Ъ”). Такой восстановительный рост произошел после двух лет сильного сокращения рынка. Но даже этот выросший показатель 2024 года ниже пикового, достигнутого в 2021 году ($2,616 млрд), сразу в 15 раз. При этом при росте общего объема венчурных сделок их число в прошлом году сократилось — на 14%, до 156.

В условиях возросшей неопределенности инвесторы в своих вложениях переориентировались с ранних стадий финансирования на поздние — около половины сделок (на $90 млн) пришлось на стадию C+ (когда компания становится прибыльной и способной к самостоятельному развитию). В 2023 году такие вложения составляли лишь 3%. Как отмечают в Агентстве инноваций Москвы, это объясняется желанием инвесторов выбирать более зрелые компании с продуктом, который уже приносит прибыль, снижая таким образом риски.

На этом фоне значительно сократилась доля инвестиций, приходящихся на начальную, посевную стадию (Seed): если в 2023 году она составляла 64%, то в 2024-м — лишь 15%.

Рынок в 2024 году поддерживали преимущественно бизнес-ангелы (частные инвесторы, готовые вкладывать в стартапы небольшие суммы). Их вложения удвоились, и они стали ключевыми игроками рынка (42% всех венчурных инвестиций). Четырехкратный рост вложений показали корпорации (28%). При этом сократилась доля средств частных фондов (27% вложений), а участие госфондов осталось минимальным (2%).

Несмотря на концентрацию участников рынка на сделках на поздних стадиях развития стартапов, интерес к ранним этапам совсем не пропал — его сохранили государственные фонды (75% вложенных ими средств пришлось на раунды Seed и A (когда есть подтвержденный спрос на продукт и средства нужны на масштабирование бизнеса).

Заместитель главы центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев полагает, что результаты 2024 года показывают прохождение наиболее сложного периода для отечественного венчурного рынка. По его словам, как и в последние годы, на общий результат заметное влияние оказали отдельные вложения. Например, без сделок с участием компании «Флант» (занимается разработкой систем виртуализации) и сервиса «Суточно.ру» (посуточная аренда жилья с гарантией заселения) результаты были бы на уровне 2023 года, отмечает эксперт. Он добавляет, что активных инвесторов на рынке становится все меньше, в связи с этим о его восстановлении говорить преждевременно, хотя и показателей ниже, чем были в 2023 году, тоже вряд ли стоит ожидать. По словам Кирилла Тюрчева, только возвращение частных фондов — главных игроков на венчурном рынке России — позволит запустить его полноценное восстановление.

Венера Петрова