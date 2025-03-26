Продажи данных финансовых организаций на теневых ресурсах резко сократились

По итогам 2024 года количество объявлений о продаже конфиденциальных данных из финансовых организаций в даркнете и Telegram-каналах сократилось более чем в два раза, до нескольких десятков штук, следует из данных экспертно-аналитического центра InfoWatch.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с тем кардинально изменилась структура предложений в подпольном сегменте. По оценке InfoWatch, около 40% объявлений в прошлом году относилось к микрофинансовым организациям. При этом доли банков и страховых компаний составили примерно по 20%. В 2023 году предложения о продаже банковских данных составляли около 40% объявлений на черном рынке, страхование занимало примерно 22%, а на долю МФО приходилось менее 10%.

Значительное сокращение предложений в теневом сегменте стало следствием снижения количества утечек в финансовом секторе. По данным InfoWatch, в 2024 году их стало в три раза меньше, чем годом ранее. «Снижение количества утечек в финансовой сфере России вызвано ростом уровня защищенности прежде всего банковских систем, в том числе вследствие повышения требований регулятора, проведения киберучений и других мер»,— отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

Юлия Пославская