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Главой Фонда капитального ремонта Ленобласти будет назначен Олег Ромадов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал кандидатуру Олега Ромадова для назначения руководителем Фонда капитального ремонта Ленобласти. Об этом сообщили 26 марта в пресс-службе правительства 47-го региона.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Перед господином Ромадовым будут поставлены задачи по обеспечению качественного капремонта более 1 тыс. домов в текущем году и собираемости целевых взносов, а также внимание к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия, уточняется в сообщении.

Олег Ромадов уже много лет трудится в различных государственных структурах Ленобласти — был главой Приозерска, руководил комитетом Госжилнадзора, Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности. Также он возглавлял различные коммерческие компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения более 29 млн рублей из Фонда капремонта многоквартирных домов в Выборге.

Андрей Цедрик

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