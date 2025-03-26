Главой Фонда капитального ремонта Ленобласти будет назначен Олег Ромадов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал кандидатуру Олега Ромадова для назначения руководителем Фонда капитального ремонта Ленобласти. Об этом сообщили 26 марта в пресс-службе правительства 47-го региона.
Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
Перед господином Ромадовым будут поставлены задачи по обеспечению качественного капремонта более 1 тыс. домов в текущем году и собираемости целевых взносов, а также внимание к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия, уточняется в сообщении.
Олег Ромадов уже много лет трудится в различных государственных структурах Ленобласти — был главой Приозерска, руководил комитетом Госжилнадзора, Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности. Также он возглавлял различные коммерческие компании.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения более 29 млн рублей из Фонда капремонта многоквартирных домов в Выборге.