СК возбудил дело после хищения 29 млн рублей из Фонда капремонта в Выборге

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленобласти. Оно расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году между Фондом капремонта и коммерческой организацией был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на Вокзальной улице в Выборге. По одному из видов работ стоимость использованных материалов была завышена, и на основании подложных документов у Фонда оказались похищены денежные средства в размере более 29 млн рублей.

Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в офисах коммерческих фирм, а также по местам жительства возможных фигурантов. В настоящий момент выполнение следственных действий продолжается, уточнили в Следкоме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники правопорядка задержали начальника отдела по жилищной политике администрации Приозерского муниципального района. Его подозревают в мошенничестве на сумму около 233 млн рублей.

Андрей Цедрик