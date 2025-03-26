Мишустин рассказал о внедрении цифрового профиля мигранта в России

С 30 июня текущего года в РФ начнут вводить цифровой профиль мигранта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Уточняется, что тот будет иметь уникальный идентификатор и в дальнейшем сможет заменить бумажный патент. Однако к этому изменению необходимо подготовиться, подчеркнул господин Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (в центре) во время выступления на заседании в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин (в центре) во время выступления на заседании в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, он многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности»,— сказал Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2024 году. Премьер-министр напомнил, что сейчас около 640 тыс. мигрантов внесены в реестр иностранцев, которые находятся в стране нелегально.

Это не единственная инициатива, рассмотренная в отношении мигрантов в России. Накануне, 25 марта, группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предполагает обязательную выдачу целевых патентов мигрантам. Это значит, что в патенте нужно будет указать точную профессию. Сейчас в графе «профессия» может стоять и прочерк.

Среди прочих мер в рамках ужесточения миграционной политики создан реестр контролируемых лиц, а также увеличены наказания за организацию незаконной миграции. При этом в начале марта правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект о смягчении требований к местонахождению иностранцев, работающих по патенту.

Подробности — в материале «Ъ» «Патентам расширяют границы».