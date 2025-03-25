В Госдуму внесли законопроект о выдаче мигрантам целевых патентов

Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает обязательное указание профессии при выдаче мигрантам патента на работу в России. В настоящий момент в патентах в графе «профессия» может проставляться прочерк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как указано в пояснительной записке к документу, сейчас мигранты должны указывать свою профессию только в случаях, когда этого требуют власти региона, в котором они намерены работать. Депутаты предлагают закрепить правило на федеральном уровне. Полномочиями по определению порядка выдачи наделят МВД.

«У регионов на это есть право, но не обязанность — чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем»,— сказал соавтор законопроекта Ярослав Нилов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что изменения позволят регулировать распределение рабочих мест на фоне дефицита кадров.

В 2024 году власти России ужесточили миграционную политику. Среди прочего, создан реестр контролируемых лиц и увеличены наказания за организацию незаконной миграции. В марте 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который смягчает требование к местонахождению иностранцев, работающих по патенту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Патентам расширяют границы».