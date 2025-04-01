«Искра», зажигание, поехали

19 апреля 2025 года, ровно через 55 лет после сборки первой серийной «копейки», Волжский автозавод планирует приступить к полноценному производству семейства Lada Iskra. Михаил Конончук разобрался, откуда и куда тянется эта новая ветвь — и какие еще побеги могут появиться на тольяттинском древе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

«Искра» вспыхивает с задержкой почти на три года. По первоначальному плану конвейер должен был заработать еще летом 2022-го, причем для этого на АвтоВАЗе уже успели смонтировать сварочную оснастку. Но это был совсем другой АвтоВАЗ — объединенный с румынским брендом Dacia в общее бизнес-подразделение под зонтиком альянса Renault—Nissan—Mitsubishi.

В рамках стратегии с амбициозным названием Renaulution все модели российского гиганта должны были перейти на стандартную модульную платформу CMF-B-LS, что привело бы к снижению издержек на разработку и производство, а также открыло бы доступ к европейским технологиям — в первую очередь по части электронных систем. Правда, среди всех этих неоспоримых плюсов маячило и другое обстоятельство: выходило, что из-за большой доли готовых решений роль отечественных инженеров начала бы неминуемо снижаться.

Ответ на вопрос, хорошо это или плохо, зависит от ракурса. В плане национальной гордости, конечно, получилось бы досадно — хотя чехи, к примеру, не слишком рефлексируют о том, что их родная Skoda уже четверть века делает переодетые Volkswagen. А вот с точки зрения бизнеса и независимости от государственных субсидий план выглядел вполне перспективно. Но весной 2022 года «ренолюция» в отдельно взятом государстве захлебнулась из-за бегства самих «ренолюционеров». А почти готовая Lada Iskra осталась.

Новый глава АвтоВАЗа Максим Соколов принял волевое решение довести проект до конца — и в Тольятти принялись изобретать автомобиль заново. Задача вышла нетривиальной: превратить ближайшего родственника новых Renault Logan/Sandero, которые тоже были в шаге от российского конвейера, в нечто полностью суверенное и импортозамещенное. То есть пересобрать машину целиком на собственных или в крайнем случае «дружественных» компонентах.

В процессе пришлось полностью перекроить электронную архитектуру и заменить около 400 деталей, а суммарный объем инвестиций в проект составил 37 млрд руб., из которых 20 млрд руб. пришлось как раз на локализацию. И вот наконец подорожавшая в два с лишним раза «Искра» готовится к рыночному дебюту.

Причем подорожавшая не только для производителя, но и для покупателя — практически в те же два раза. В линейке «Лады» эта модель расположится между «Грантой» и «Вестой», то есть базовая версия должна попасть туда, где заканчивается первая, а топовая — туда, где начинается вторая. В конце 2021 года этот водораздел проходил примерно в диапазоне 800–900 тыс. руб., а сегодняшние прайс-листы намекают на вилку 1,3–1,6 млн. Эти выкладки совпадают и с недавним прогнозом Максима Соколова — хотя прошлым летом президент АвтоВАЗа говорил о старте от 1 млн руб. ровно.

Что же получит покупатель самой простой «Искры»? Из хорошего — две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, а также датчики света и дождя. Для «бюджетника» действительно приятно. Но перечень отсутствующего оснащения словно возвращает лет на 20 назад: у такой машины не будет кондиционера, магнитолы, динамиков, обогрева сидений и даже задних электростеклоподъемников: как и в «Гранте», обитателям второго ряда предлагается вращать механические рукоятки. Мотор тоже ностальгический — это восьмиклапанный атмосферник 1,6 мощностью 90 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Впрочем, это входная комплектация, максимум рассчитанная на корпоративные парки — а скорее на номинальное присутствие в прейскурантах. А при желании «Искру» можно будет оснастить всем, что нужно для комфортной жизни. По предварительной информации, это полный пакет обогревов, включая руль, форсунки и лобовое стекло, камера заднего вида и задние парктроники, мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином и сервисами «Яндекса», круиз-контроль и даже автоматическая климатическая система. Почти Vesta!

Правда, совсем без субординации не обойдется — например, Iskra не получит цифровой приборный щиток и систему мониторинга мертвых зон, а светотехника останется галогенной, не считая диодных ходовых огней. Зато в комплекте со старшим 106-сильным 16-клапанным двигателем будут доступны те же трансмиссии от «восточных партнеров», что недавно получила Vesta,— шестиступенчатая «механика» либо вариатор. Наконец, с первого же дня Lada Iskra предстанет перед покупателями одновременно в трех лицах: как седан, универсал и его приподнятая кросс-версия.

И вроде бы все выглядит радужно. Несмотря на сложности, тольяттинский завод дотащил до производства первую за долгое время действительно новую модель, да к тому же потенциально массовую и популярную. Опять же торжественный запуск в день рождения «копейки» — шаг красивый и символичный. Но если углубляться в этот символизм дальше, можно найти и другие параллели.

Как и «Жигули», новая Iskra — продукт в основе своей заграничный, пусть и серьезно переделанный под отечественные реалии. А «классика», с какой бы теплотой мы ее ни вспоминали, в итоге оказалась тупиковой ветвью: всю жизнь она оставалась, по сути, одной и той же машиной, не получившей принципиального развития. Вот и «Искре», если верить инсайдерским слухам, отведен лишь восьмилетний производственный цикл, а дальше — неизвестность.

Есть и другие косвенные признаки. Изначально новинка должна была полностью заменить «Гранту», но впоследствии стало известно, что последняя на покой вовсе не собирается: по словам вице-президента по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, она продержится в строю как минимум до 2032 года и отпразднует 20-летний юбилей. К тому времени конструкции ВАЗ-2108, которая после множества модификаций по-прежнему лежит в основе модели, будет без малого полвека.

Более того, циркулируют слухи о некоем «большом универсале» на базе «Гранты», запланированном на 2027 год. Если верить этой информации, за основу возьмут почивший Datsun On-Do, который обладал увеличенным задним свесом, причем в линейке окажется не только пассажирская версия, но и цельнометаллический фургон.

Если же опираться на слова официальных представителей АвтоВАЗа, то фундаментом для всех будущих моделей станет архитектура Lada Vesta. Как эти модели будут выглядеть, стало известно в конце января — тогда впервые за 14 лет на завод приехал Владимир Путин и познакомился не только с готовой «Искрой», но и с макетами трех перспективных новинок.

Кроссовер под условным названием B-Cross был анонсирован еще три года назад, и сейчас он ближе всех к серии: рядом с перспективным макетом был выставлен и настоящий кузов «в металле». Силовая структура широко унифицирована с «Вестой», что должно сэкономить средства на инжиниринг и производство, а официальная премьера прототипа намечена на июньский Международный экономический форум в Санкт-Петербурге — ровно через год после «Искры».

Выхода на конвейер придется подождать как минимум до 2026-го, зато внешность в общих чертах можно оценить уже сейчас — и это важно, ведь перед нами первый взгляд на новый фирменный стиль Lada: даже новейшая Iskra создавалась под началом Стива Маттина, покинувшего завод в конце 2020 года. Надо признать, у команды молодых российских дизайнеров получилось здорово: и знаменитые X-образные мотивы сохранены, и актуальные тренды на месте, и самобытность присутствует. Пожалуй, ближе всего по духу окажутся современные Hyundai вроде Elantra и Tucson — и это комплимент, ведь за них отвечал Люк Донкервольке с Audi, Lamborghini и Bentley в послужном списке.

В том же духе выполнен и макет Lada B-Van — хотя, строго говоря, называть его вэном не позволяет двухобъемный кузов с явно выделенным моторным отсеком. Известно, что в длину такая машина достигнет 4600 мм против 4440 мм у «Весты», а по колесной базе превзойдет даже Lada Aura — свыше 2900 мм! Соответственно, B-Van получит семиместный салон — чем не замена пожилому «Ларгусу»? Который к тому же потребовал двух лет усилий по импортозамещению румыно-французской платформы.

А основная интрига связана с проектом Lada T-134. Не так важно, что вы вспомнили первым при взгляде на индекс — танк Кошкина или же самолет Туполева, главное, что наследника классической «Нивы» узнаете мгновенно. На самом деле дизайн не нов: рисунок именно этой машины под названием Niva Vision публике показали в январе 2021 года. И, по сути, это единственное наследие Жан-Филиппа Салара, который сменил Стива Маттина на посту шеф-дизайнера Lada, но ушел меньше чем через полтора года по известным геополитическим причинам.

К тому моменту работы над проектом продвинулись весьма далеко: новая «Нива» должна была иметь много общего с третьим поколением Renault Duster, и даже на макете T-134 сохранились характерные детали вроде пластиковых накладок позади передних колес и потайных ручек задних дверей. Но и здесь от иностранных наработок решено максимально откреститься: если кроссовер действительно пойдет в серию, то он тоже будет построен на базе «Весты»!

С инженерной точки зрения это настоящий вызов хотя бы потому, что вестовская архитектура не предполагает наличия полного привода — его придется вживлять заново вместо того, чтобы использовать проверенное решение от Duster. И еще менее рациональным такой шаг выглядит в свете того, что локализованная Iskra у вазовцев теперь есть — а с ней и та же дастеровская платформа.

Но многое станет понятно, если вернуться во времена «ренолюции». Ведь те планы подразумевали, что именно Lada Vesta станет жертвой корпоративной селекции и через несколько лет растворится в истории. Надо ли пояснять, какие эмоции это решение вызывало в Тольятти? А теперь история повернулась так, что судьбу собственной, выстраданной и объективно удачной разработки снова могут определять сами ее авторы — и они, судя по всему, этот выбор сделали. Хотя и жизнь «Искры» отныне тоже только в их руках: впереди есть как минимум восемь лет. По современным меркам гигантский срок, не поддающийся никаким прогнозам.

Михаил Конончук