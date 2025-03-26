Пермский пароходчик занял у своей компании 28 млн рублей

ОАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» (КРП) сообщило о совершении сделки — выделении займа в размере 10 млн руб. владельцу общества, ИП Михаилу Антонову. По данным компании, заем выдан по ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату возврата суммы займа (сейчас — 21%). Заемщик имеет право досрочного возврата суммы займа КРП. Срок возврата — 25 декабря 2025 года. Размер займа составляет почти 10% от стоимости активов КРП (оцениваются в 105 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

КРП даст также взаймы 10 млн руб. ООО «Транспортное агентство “Кама”», 5 млн руб.— ООО «КамаКруиз», 3 млн руб.— ООО «Теплоход “Владимир Маяковский”». Все компании также подконтрольны господину Антонову.

ОАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» — головная компания речного холдинга Михаила Антонова. Согласно отчетности ОАО, на ее балансе в третьем квартале 2024 года находилась нераспределенная прибыль в размере 53 млн руб.