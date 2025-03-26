В Чебоксарах женщина насмерть задавила нетрезвого пешехода

В Чебоксарах 43-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля, насмерть задавила нетрезвого пешехода. Женщине выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года. Женщина, находясь за рулем автомобиля, выезжала с территории дома. Не убедившись в безопасности маневра, она совершила наезд на мужчину, который лежал на земле перед машиной. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Согласно проведенным экспертизам, при должной внимательности женщина могла и должна была заметить лежащего человека перед автомобилем.

Обвиняемая признала свою вину и частично компенсировала родственникам погибшего моральный ущерб.

Вопрос о наказании будет решать Московский районный суд Чебоксар. Суд также учтет поведение погибшего, который находился в состоянии опьянения, поскольку это стало одним из факторов, повлиявших на смертельный исход.

Артём Дергунов