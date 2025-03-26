Михаил Генин назначен замминистра градразвития Нижегородской области

Михаил Генин назначен заместителем министра градостроительного развития Нижегородской области. Он приступил к обязанностям с 26 марта, это новая должность в структуре областного минграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра градостроительного развития Нижегородской области Михаил Генин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замминистра градостроительного развития Нижегородской области Михаил Генин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее Михаил Генин возглавлял госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области», которое в том числе занимается подготовкой мастер-планов проектов комплексного развития территорий (КРТ).

На деловом завтраке нижегородской редакции ИД «Коммерсантъ» господин Генин сообщил, что в новой должности он по-прежнему будет курировать проекты КРТ и деятельность «Института развития агломерации Нижегородской области».

У недавно назначенной главы минграда Дарьи Шунаевой есть еще два заместителя: первый зам, главный архитектор области Сергей Попов и заместитель министра Ирина Аверина.

Галина Шамберина