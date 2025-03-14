Дарья Шунаева возглавила минград Нижегородской области
Министром градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области назначена Дарья Шунаева. Она приступила к своим обязанностям 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дарья Шунаева
Фото: правительство Нижегородской области
С 2016 года госпожа Шунаева работала в Минстрое России, где занимала пост замдиректора правового департамента. В октябре 2023 года она стала замминистра градостроительной деятельности Нижегородской области, а в конце 2024 года ее назначили и.о. главы ведомства.
«Под руководством Дарьи Шунаевой планируем дальнейшее градостроительное развитие региона, в том числе с использованием механизма комплексного развития территорий», — сказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.