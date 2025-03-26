Зауру Абдуллаеву вернули чемпионский шанс

Известный российский боксер Заур Абдуллаев через полтора месяца может завоевать пояс временного чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе (до 61 кг). Для этого ему надо будет справиться в Сан-Диего с восходящей звездой американского бокса Реймондом Мураталлой. Титул может вскоре превратиться в полноценный, без приставок и оговорок, поскольку неизвестно, продолжит ли карьеру его владелец — знаменитый украинец Василий Ломаченко, мучащийся больной спиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя шесть лет после поражения от Девина Хейни Заур Абдуллаев (слева) снова получил шанс завоевать чемпионский титул

Фото: Frank Franklin II / AP Спустя шесть лет после поражения от Девина Хейни Заур Абдуллаев (слева) снова получил шанс завоевать чемпионский титул

Фото: Frank Franklin II / AP

Промоутерская компания Top Rank объявила программу своего вечера бокса, который состоится 10 мая в Сан-Диего. Одним из центральных его событий станет бой российского и американского бойцов — Заура Абдуллаева и Реймонда Мураталлы. На кону в нем будет стоять титул временного чемпиона Международной боксерской федерации в легком весе. Работающая с Абдуллаевым компания RCC Boxing Promotions сообщила, что 31-летний спортсмен уже завершил сборы в Кисловодске, а финальный этап подготовки к матчу проведет в США. «Мураталла — топовый претендент, но у меня есть мастерство и опыт, чтобы выйти победителем из этого боя»,— заявил Заур Абдуллаев. Реймонд Мураталла сказал, говоря о поединке, что «настало его время»: «Когда я завоюю титул временного чемпиона, начнется эра Мураталлы».

Для Заура Абдуллаева это вторая попытка получить чемпионский статус. Первая возможность ему выпала в 2019 году. Тогда Абдуллаев, у которого не было в карьере поражений, встретился в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) с американской суперзвездой Девином Хейни, входящим сейчас в список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории во всех значимых классификациях.

Поединок сложился для россиянина неудачно. Перед пятым раундом, оценив состояние Абдуллаева, его секунданты отказались от продолжения матча.

После этого осечек у Заура Абдуллаева не было, а его победная серия растянулась на девять выступлений, притом что ему доводилось драться с элитными оппонентами. К ним относится, например, венесуэлец Хорхе Линарес, которого Абдуллаев одолел в 2022 году. В итоге IBF наградила его правом участвовать в претендентском бою. Он состоялся в октябре прошлого года. Матч против аргентинца Хуана Карраско вышел не таким уж простым для россиянина, но его концовка оказалась крайне эффектной. В 12-м, заключительном раунде Абдуллаев противника нокаутировал.

Противник Заура Абдуллаева во втором в жизни отечественного бойца чемпионском поединке, конечно, далеко не так знаменит, как Девин Хейни. Но все же речь идет о практически состоявшейся звезде бокса. У Реймонда Мураталлы 22 победы в 22 профессиональных матчах, и некоторые из них имеют довольно высокую ценность. Скажем, в 2023 году Мураталла уже во втором раунде нокаутировал бывшего претендента на чемпионское звание намибийца Джеремайю Накатилу, а в 2024-м одолел по очкам экс-чемпиона мира американца Тевина Фармера. В рейтинге BoxRec лучших легковесов Реймонд Мураталла, который на три года моложе россиянина, находится на пятой позиции, прямо перед Абдуллаевым.

При этом The Ring указывает, что, кто бы ни стал победителем майского боя, его титул вскоре может трансформироваться в абсолютно полноценный, без приставок.

Сейчас чемпионом IBF в категории до 61,2 кг является выдающийся украинец Василий Ломаченко. Однако его будущее покрыто туманом. Ломаченко не выходил на ринг с того момента, как в мае прошлого года добыл пояс в бою против австралийца Джорджа Камбососа. Он признавался, что не знает, когда планирует вернуться, поскольку испытывает проблемы со спиной, а промоутер Боб Арум давал понять, что не исключен даже вариант с завершением 37-летним ветераном карьеры.

В январе IBF, проанализировав ситуацию с Василием Ломаченко, обязала его до 8 октября встретиться с тем, кто выиграет матч за звание временного чемпиона. Если Ломаченко не сумеет выполнить это условие, он будет лишен титула.

Алексей Доспехов