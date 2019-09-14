Россиянин Абдуллаев уступил в бою за временный титул чемпиона мира WBC в легком весе

Российский боксер Заур Абдуллаев проиграл американцу Дэвину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок состоялся в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Российский спортсмен уступил техническим нокаутом. Перед пятым раундом команда Абдуллаева приняла решение не продолжать бой из-за подозрения на перелом скулы у боксера.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере 25-летнего Абдуллаева, также на его счету 11 побед. Для непобедимого Хейни победа стала уже 23-ей кряду.

После победы над Абдуллаевым 20-летний американский боксер стал претендентом на полновесный титул WBC в легком весе, которым владеет украинец Василий Ломаченко, в конце августа победивший в бою за вакантный пояс британца Люка Кэмпбелла.