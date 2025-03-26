ЕС представил перечень проектов для снижения сырьевой зависимости от импорта

Вчера, 25 марта, Еврокомиссия представила список из 47 проектов в сфере добычи, обработки и повторной переработки сырья, которые признаны стратегически важными для блока и которым будет оказываться поддержка. Эти проекты связаны с критически важными для ЕС минералами, прежде всего такими металлами, как алюминий, медь, никель, литий, а также с редкоземельными элементами. Выдача разрешений этим проектам будет происходить в ускоренном режиме, кроме того, власти ЕС будут помогать им с поиском частных инвестиций, предоставлением гарантий от центральных банков и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Подготовка списка стратегически важных проектов — часть принятого в 2023 году закона «О важнейших сырьевых материалах». В соответствии с ним к 2030 году 10% добычи, 40% обработки и 25% повторной переработки используемых в Европе минералов должно осуществляться в странах блока. Основной целью закона является снижение зависимости в поставках сырья, прежде всего от Китая, где производится значительная часть редкоземельных металлов.

«Долгое время сырье было белым пятном в нашей промышленной политике. Европа предпочитала закупать большую часть необходимого ей сырья исключительно за пределами своих границ»,— заявил вчера еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурне. Он отметил, что связанный с пандемией кризис и военный конфликт на Украине «напомнили нам об опасности такой зависимости». Господин Сежурне также указал на то, что ЕС хочет развивать оборонную промышленность, а это невозможно без редкоземельных металлов, в отношении которых Европа на 100% зависит от китайских поставок.

Яна Рождественская