Законопроект об ограничении продажи «энергетиков» в Прикамье рассмотрят в мае

Фракция ЛДПР внесла в Законодательное собрание Пермского края законопроект, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил лидер фракции Олег Постников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Законопроект предусматривает запрет продажи «энергетиков» в зданиях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также в объектах культуры и спорта. За нарушение запрета предлагается установить штраф от 15 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц. Инициаторы законопроекта отмечают, что схожие ограничения действуют в Тульской, Вологодской, Пензенской, Амурской областях и Еврейской автономной области.

Депутаты краевого парламента рассмотрят внесенный законопроект на майском пленарном заседании. Предполагается, что в случае принятия инициативы ограничения на продажу энергетических напитков начнут действовать с 1 сентября 2025 года.