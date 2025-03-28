Что такое программа долгосрочных сбережений

ПДС предполагает возможность формирования сбережений за счет собственных добровольных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор с НПФ заключается на 15 лет. Досрочно воспользоваться средствами можно при достижении пенсионного возраста или при наступлении определенных обстоятельств, например необходимости дорогостоящего лечения, в случае потери кормильца. Программа предусматривает государственное софинансирование в размере до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб. Сумма софинансирования зависит от дохода участника ПДС. Например, если гражданин зарабатывает до 80 тыс. руб. в месяц, то действует следующая формула: 1 руб. взноса на 1 руб. от государства. Если заработок составляет от 80 тыс. до 150 тыс. руб., то начислят 1 руб. на 2 руб. внесенных (соответственно, чтобы получить 36 тыс. руб., нужно внести в ПДС 72 тыс. руб). Если же зарплата больше 150 тыс., то коэффициент софинансирования составит один к четырем (чтобы получить от государства 36 тыс. руб., нужно сделать взносы на 144 тыс. руб.).

Средства застрахованы государством на сумму 2,8 млн руб. Накопленные средства наследуются по закону, на средства, находящиеся в программе ПДС, не обращается взыскание по долгам, они не могут быть включены в имущественную массу, подлежащую аресту, более того, выплаты по ПДС не будут облагаться НДФЛ в отличие от инвестиционного дохода.

Значительное преимущество ПДС — гарантии безубыточности. По закону по окончании срока действия ПДС сумма средств на счете не может быть меньше сделанных взносов, включая софинансирование от государства и переведенные из ОПС пенсионные накопления.