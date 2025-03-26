Петербургские депутаты предлагают запретить религиозные символы в рекламе

Законодательное собрания Санкт-Петербурга подготовит предложения по корректировке федерального законодательства в области рекламы. Предлагается запретить использовать религиозные символы при распространении информации о товарах и услугах, следует из поста депутата от фракции «Единая Россия» Павла Крупника в Telegram-канале.

В городском парламенте накануне прошел круглый стол, посвященный проблемам публичного размещения изображений религиозных объектов и религиозных символов. В ходе мероприятия участники договорились подготовить предложения в федеральный закон.

«Остановить крестопад, вернуться к популяризации госсимволики — полностью соответствует смыслам нового законодательства о духовно-нравственных ценностях, национальной стратегии государства»,— написал господин Крупник.

Депутат считает, что следует отделить религиозные символы от рекламы, поскольку регламент их использования приводит к культурному и цивилизационному диссонансу. Павел Крупник уверен, что такие символы вне рекламы, вне политики и вне конфессий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ларьки с табаком проверят по просьбе петербургского депутата Госдумы Марченко.

Татьяна Титаева