Ларьки с табаком проверят по просьбе петербургского депутата Госдумы Марченко

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Евгений Марченко направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность размещения ларьков, торгующих вейпами и табаком, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам парламентария, он получил жалобу на работу торговых точек от жительницы Выборгского района города на Неве. Якобы ларьки размещают «свето-цветографическую рекламу», которая побуждает покупать никотиносодержащую продукцию.

Кроме того, точки располагаются рядом с продовольственными магазинами и на остановках общественного транспорта, побуждая школьников купить табак по пути в учебное заведение.

Господин Марченко подчеркнул, что эта проблема распространена во всех городах России. Для привлечения молодежи продавцы используют «агрессивные маркетинговые технологии».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутаты петербургского парламента обратятся в Росстандарт за ужесточением требований к упаковке вейпов.

Андрей Маркелов