В Самаре за 12,2 млн рублей выставили на торги ОКН на улице Степана Разина

На торги выставили объект культурного наследия «Дом Юрина», расположенный на ул. Степана Разина, 52. Начальная цена — 12,189 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте дом.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В информации о лоте отмечается, что здание площадью 571,3 кв. м продается, земля под ним площадью 0,05 га сдается в аренду. Вид разрешенного использования: реставрация, консервация, ремонт, приспособление ОКН для современного использования.

Лот участвует в пилотной программе восстановления памятников архитектуры с возможностью получения льготного финансирования. Имущественный комплекс реконструировали в 1900 году. Заявки для участие в торгах принимаются до 19 мая. Сами торги пройдут 23 мая.

Руфия Кутляева