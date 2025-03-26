В Подмосковье хотят провести референдум о присоединении Люберец к Москве

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Подмосковья зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о присоединении городского округа Люберцы к Москве. Решение было вынесено 21 марта после двух отказов со стороны комиссии, сообщается на сайте областного ТИКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Согласно документу (.pdf), ходатайство о регистрации инициативной группы направили в Совет депутатов городского округа Люберцы. Контроль за исполнением решения возложен на председателя ТИК Люберцы Трубникова А.В. Предполагаемые сроки проведения референдума не приводятся. На голосование планируется внести один вопрос: «Согласны ли вы, чтобы городской округ Люберцы был присоединен к городу Москва и был включен в состав субъекта федерального значения?».

4 марта ТИК отказал в регистрации инициативной группы, назвав причиной отсутствии подписей всех членов инициаторов референдума. Также в документе (.pdf) утверждалось, что пять членов группы предоставили недостоверные сведения о своем месте жительства. 17 марта подмосковный ТИК второй раз отклонил заявку на регистрацию группы, снова обосновав это отсутствием всех подписей, следует из текста решения (.pdf).

После второго отказа инициативная группа жителей Люберец записала видеообращение к президенту Владимиру Путину. В группе инициаторов заявили, что решили подать заявку на референдум из-за социального напряжения, которое возникло «из-за отсутствия развития города и безразличия к обращениям и жалобам». Обращение жителей опубликовали в Telegram-канале «Мои Люберцы».

В тот же день на это отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — он заявил, что коллективное обращение «не означает чего-то плохого». «Это сегодняшняя реальность современного и открытого мира. Люди обращаются по самым разным вопросам. На последнее вы обратили внимание, это о присоединении Люберец к Москве. Есть и более насущные темы»,— прокомментировал он на совещании с правительством региона.

В октябре 2024 года Мособлдума приняла закон об объединении Дзержинского и Люберец в один городской округ. С этой инициативой выступил Совет депутатов Дзержинского, депутаты Люберец ее поддержали. Консолидированный бюджет округа составит 12,8 млн руб.