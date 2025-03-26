Военкор «Первого канала» подорвалась на мине и погибла в Белгородской области

Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в приграничье Белгородской области. В результате погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, оператор Дмитрий Волков получил ранения. Об этом сообщили представители «Первого канала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Прокофьева

Фото: «Первый канал» Анна Прокофьева

Фото: «Первый канал»

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Журналистика». Владела испанским языком, работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На «Первом канале» трудилась с 2023 года, вела репортажи из зоны СВО.

Блогер Владимир Романов рассказал, что госпожа Прокофьева якобы погибла около населенного пункта Демидовка Краснояружского района. С начала недели муниципалитет подвергается интенсивным обстрелам с погибшими и пострадавшими, отражены несколько попыток вторжения ВСУ, местные жители эвакуированы. Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что «обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной»: «Сейчас туман, выстрелов практически не слышно. Но напряжение, конечно, большое».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что после происшествия оператора Дмитрия Волкова доставили в Обоянскую ЦРБ, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его везут в Курскую областную больницу. У пациента диагностировали минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей.

24 марта при атаке ВСУ на жилой массив в Суджанском районе Курской области пострадал корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Возбуждено уголовное дело о теракте и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Алина Морозова