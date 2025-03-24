Корреспондент ТАСС пострадал при атаке ВСУ в Суджанском районе Курской области

При атаке ВСУ на приграничное село в Суджанском районе Курской области пострадал корреспондент ТАСС. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

В ТАСС уточнили, что речь идет о Михаиле Скуратове. Он пострадал при выполнении редакционного задания. Угрозы его жизни нет.

Михаил Скуратов работает в ТАСС с 2019 года. Он освещал события в Нагорном Карабахе, неоднократно работал в зоне СВО.

24 марта ВСУ обстреляли Кременский округ в ЛНР. В результате погибли шесть человек: местные жители и три сотрудника федеральных СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

Алина Морозова