Возбуждено уголовное дело по факту ранения журналиста ТАСС в Курской области

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ, до шести лет лишения свободы) по факту ранения (7603808) корреспондента ТАСС Михаила Скуратова в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, журналист попал под обстрел ВСУ в жилом массиве 24 марта. В результате он был ранен.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн накануне уточнял, что господин Скуратов получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. В ТАСС сообщали, что жизни корреспондента ничего не угрожает.

Алина Морозова