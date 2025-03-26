В Челябинской области стоимость подержанных иномарок снизилась на 10%

В январе-феврале 2025 средняя стоимость иномарки у профессиональных продавцов снизилась на 9,9% по сравнению с концом 2024 года и составила 730 тыс. рублей. Больше всего объявлений — 9,2% — разместили о реализации автомобилей марки Toyota. В топ-5 лидеров также оказались Kia (7,7%), Hyundai (7,6%), Chevrolet (6,6%) и Nissan (6,1%), сообщает «Авито Авто».

Что касается спроса со стороны водителей, самой популярной маркой оказалась также Toyota: ее доля составила 10,6%. Еще местные жители часто рассматривали покупку Hyundai (7,7%), Kia (7,3%), Chevrolet (6,3%) и Nissan (5,4%). Лидером среди моделей стал Ford Focus, получивший долю 3,3%. В пятерку лидеров вошли Toyota Camry (2,5%), Daewoo Nexia (2,3%), Kia Rio (2,1%) и Hyundai Accent (2%).

Виталина Ярховска